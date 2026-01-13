13 जनवरी 2026,

मंगलवार

चित्तौड़गढ़

राजस्थान: शिक्षा विभाग ने जारी की दिसंम्बर माह की रैंकिंग, चित्तौड़गढ़ 5वें पायदान पर, यह जिला रहा टॉप, जानिए सीकर का हाल

राजस्थान में शिक्षा विभाग ने दिसंम्बर माह की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिला 5वें पायदान पर रहा। जानिए कौनसा जिला रहा टॉप।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Santosh Trivedi

Jan 13, 2026

Madan Dilawar

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो-पत्रिका)

चित्तौड़गढ़। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिसम्बर माह की रैंकिंग में चित्तौड़गढ़ जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

गत माह चित्तौडगढ़़ जिला 16वें पायदान पर था। दिसम्बर माह की जारी रैंकिंग में चित्तौड़गढ़ 48.51 अंक के साथ पांचवें पायदान पर रहा। वहीं चूरू जिला 53 अंक के साथ फिर से पहले स्थान पर रहा।

संभाग में बांसवाड़ा जिला फिसड्डी

उदयपुर संभाग में भी चित्तौड़गढ़ जिला टॉप रहा। वहीं अन्य जिलों में राजसमंद सातवें, डूंगरपुर 13वें, प्रतापगढ़ 16वें, उदयपुर 22वें स्थान पर रहा।

इन श्रेणियों में होता है मूल्यांकन

स्कूल शिक्षा परिषद जिले की रैकिंग तय करने के लिए चार मापदंडों को देखती है। शैक्षिक, नामांकन, सामुदायिक सहभागिता और आधारभूत सुविधाओं के तय अंक अनुसार प्रदेश के जिलों को अंक दिए जाते हैं।

शैक्षिक श्रेणी में 100 अंक सहित उक्त श्रेणियों को मिलाकर 150 अंकों में से जिलों को उनकी ओर से किए गए कार्यों के अनुसार अंक दिए जाते हैं।

जिले में चित्तौड़गढ़ ब्लॉक टॉप पर

चित्तौड़गढ़ जिले की ब्लॉक रैंकिंग में चित्तौड़गढ़ ब्लॉक 51.49 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं जो ब्लॉक कभी पहले स्थान पर रहा करता था वो अब 11वें स्थान स्थान पर पहुंच गया।

दूसरे पर निम्बाहेड़ा, तीसरे पर गंगरार, चौथे पर कपासन, पांचवें पर भैंसरोडगढ़, छठें पर बड़ीसादड़ी, सातवें पर भूपालसागर, आठवें पर बेगूं, 9वें पर राशमी, दसवें पर डूंगला ब्लॉक रहा।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंभूलाल सोमानी ने बताया कि ब्लॉक के स्कूल प्रभारियों के मेहनत के चलते चित्तौड़ ब्लॉक पहले स्थान पर पहुंचा है। आगे भी लगातार मॉनिटरिंग पर प्रदेश में ब्लॉक को पहले स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे।

टॉप 5 जिले

रैंक----जिला
1. चूरू
2. झुंझुंनूं
3. टोंक
4. सीकर
5. चित्तौड़गढ़

अंतिम पांच जिले

37. जोधपुर
38. जालौर
39. बारां
40. बालोतरा
41. खैरथल-तिजारा

रैकिंग में हुआ सुधार, करेंगे प्रयास

पिछले माह के मुकाबले इस माह रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस बार सीबीईओ से समय-समय पर मॉनिटरिंग की गई जिसके चलते इस बार पांचवें स्थान पर पहुंचे। अगले रैंकिंग में और सुधार का प्रयास करेंगे।
प्रमोद दशोरा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़

Updated on:

13 Jan 2026 10:12 pm

Published on:

13 Jan 2026 10:07 pm

