Chittorgarh News: अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए दूसरे सेंटर तक लगानी होगी दौड़; जिस स्कूल में एडमिशन, उसमें नहीं दे पाएंगे बोर्ड का इम्तिहान

Rajasthan: चित्तौड़गढ़.राज्य स्तरीय समान परीक्षा के तहत अर्द्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 आगामी 20 नवंबर से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में एक आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का सेंटर उनके खुद के विद्यालय में नहीं होगा। उन्हें परीक्षा देने के लिए खुद के स्कूल में स्थित परीक्षा केंद्र के स्थान पर अन्य विद्यालय में जाना होगा। समझा जाता है कि बोर्ड के आदेश के पीछे नकल के मामलों को रोकना तथा परीक्षाओं का निष्पक्ष आयोजन करवाना है। बोर्ड के इस आदेश को लेकर शिक्षक संगठनों में असंतोष है और संगठनों के पदाधिकारियों ने इस आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए इसमें शिथिलता देने तथा अन्य विकल्पों को अपनाने की मांग की है।