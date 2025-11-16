Chittorgarh: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन 29 नवंबर से, 56 हजार तीर्थ यात्री होंगे रवाना, जानें शेड्यूल

बुजुर्गों को राजस्थान सरकार का तोहफा, पत्रिका फोटो
Senior Citizen Pilgrim Scheme: देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत 2025 में राजस्थान के 50 हजार यात्रियों को ट्रेन और 6 हजार यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। उदयपुर संभाग के यात्रियों के लिए ट्रेनों की रवानगी 29 नवंबर से शुरू होगी। ट्रेन उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए जाएगी।
देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि उदयपुर संभाग से 29 नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। यह वर्ष 2025 की पहली ट्रेन होगी। इस बार ट्रेन में एसी कोच लगाए हैं। प्रत्येक ट्रेन में 970 यात्री होंगे। प्रत्येक डिब्बे में दो राजकीय कर्मचारी होंगे। ट्रेन में एक राजपत्रित अधिकारी प्रभारी होगा। एक चिकित्सक और दो नर्सिंग स्टाफ मय मेडिकल किट के रहेगा। इस तरह ट्रेन में कुल एक हजार यात्री सफर करेंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्य सूची के यात्री, जिन्होंने प्रथम वरीयता में जिस स्थान की यात्रा भरी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। किसी कारणवश वरीयता वाले यात्री यात्रा करने में असमर्थता व्यक्त करेंगे तो प्रतीक्षा सूची वालों को अवसर दिया जाएगा।
29 नवंबर को उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए ट्रेन रामेश्वर मदुरई जाएगी। 9 दिसंबर को ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर अजमेर, जयपुर, कोलकाता, गंगासागर जाएगी। 5 जनवरी को ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा, रामेश्वर मदुरई जाएगी। 13 जनवरी को ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर कोटा, सवाईमाधोपुर होते हुए अयोध्या, हरिद्वार जाएगी।
