Chittorgarh: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन 29 नवंबर से, 56 हजार तीर्थ यात्री होंगे रवाना, जानें शेड्यूल

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि उदयपुर संभाग से 29 नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। यह वर्ष 2025 की पहली ट्रेन होगी। इस बार ट्रेन में एसी कोच लगाए हैं। प्रत्येक ट्रेन में 970 यात्री होंगे। प्रत्येक डिब्बे में दो राजकीय कर्मचारी होंगे। ट्रेन में एक राजपत्रित अधिकारी प्रभारी होगा। एक चिकित्सक और दो नर्सिंग स्टाफ मय मेडिकल किट के रहेगा। इस तरह ट्रेन में कुल एक हजार यात्री सफर करेंगे।