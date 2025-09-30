Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़ में सपना चौधरी परफॉर्मेंस के दौरान बेकाबू हुई भीड़, डोम गिरने से मची भगदड़, कुर्सियां फेंकी

चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में आयोजित दशहरा मेले में हरियाणा की डांसर सपना चौधरी की प्रस्तुति के दौरान सोमवार देर रात भीड़ बेकाबू होने से वहां बनाया गया डोम धराशायी हो गया।

less than 1 minute read

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Sep 30, 2025

Sapna Chaudhary Show in nimbahera

फोटो पत्रिका

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में आयोजित दशहरा मेले में हरियाणा की डांसर सपना चौधरी की प्रस्तुति के दौरान सोमवार देर रात भीड़ बेकाबू होने से वहां बनाया गया डोम धराशायी हो गया। कई लोग डोम के नीचे दबने से बचने के लिए इधर-उधर भागे। इससे भगदड़ मच गई। कार्यक्रम को प्रस्तुति के कुछ ही देर बाद स्थगित करना पड़ा। भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा में आयोजित दशहरा मेले के दौरान सोमवार रात को हरियाणा की डांसर सपना चौधरी स्टार नाइट कार्यक्रम का आयोजन था। सपना की प्रस्तुतियां देखने के लिए वहां आयोजकों की उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए। कई युवा डोम के लिए बनाए गए लोहे का स्ट्रक्चर पर चढ़ गए। सपना चौधरी की प्रस्तुति आधे घंटे तक भी नहीं हो पाई। इससे पहले ही वहां लगा डोम अचानक गिर गया।

डोम के नीचे बैठे लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इससे वहां भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। कुछ युवाओं ने वहां कुर्सियां भी इधर-उधर फेंक दी। भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों को तीनों डोम से सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मंच के सामने बने हुए क्षतिग्रस्त डोम को बाद में हटा दिया गया।

30 Sept 2025 06:33 pm

