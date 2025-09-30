चित्तौड़गढ़ में सपना चौधरी परफॉर्मेंस के दौरान बेकाबू हुई भीड़, डोम गिरने से मची भगदड़, कुर्सियां फेंकी

डोम के नीचे बैठे लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इससे वहां भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। कुछ युवाओं ने वहां कुर्सियां भी इधर-उधर फेंक दी। भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों को तीनों डोम से सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मंच के सामने बने हुए क्षतिग्रस्त डोम को बाद में हटा दिया गया।