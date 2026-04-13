Chittorgarh News : एजेंसियों पर मिल रहे छोटे सिलेंडर, आईडी दिखाओ और घर ले जाओ रसोई का ईंधन

अब तक जिले में मजदूरी करने वाले श्रमिक और विद्यार्थी छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरवाने का जोखिम उठाते थे, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। प्रशासन और तेल कंपनियों ने इस 'जुगाड़' पर ब्रेक लगाने के लिए सरकारी स्तर पर छोटे सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ाई है। यह सिलेंडर न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बेहद आसान है।