Chittorgarh : राजस्थान के इस बांध में नाममात्र का पानी, गर्मी में हो सकती है परेशानी…पढ़े पूरी खबर

चित्तौडगढ़़. जिले में औसत के मुकाबले अब तक 80 फीसदी बारिश हो गई है, लेकिन पेयजल स्त्रोत के रूप में चित्तौडगढ़़ की जीवन रेखा माने जाने वाले घोसुंडा तालाब में सिर्फ 25.7 फीसदी पानी की आवक हुई है। ऐसे में बांध में पानी की आवक नहीं होने पर गर्मी में पेयजल संकट गहरा सकता है। उक्त बांध से एक औद्योगिक इकाई को भी पानी की सप्लाई की जाती है।

चित्तौड़-उदयुपर मार्ग स्थित घोसुंडा बांध बना हुआ है। इसकी भराव क्षमता 1123 एमसीएफटी है। इसी बांध से शहरी क्षेत्र के करीब 1.50 लाख घरों में प्रतिदिन पानी की सप्लाई होती है। अभी 24 घंटे में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में बांध में सिर्फ 25 फीसदी पानी उपलब्ध है। उक्त बांध से एक औद्योगिक इकाई को भी नियमित पानी उपलब्ध कराया जाता है। बांध 75 फीसदी खाली होने की स्थिति में औद्योगिक इकाई को पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। वहीं गर्मी में शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा सकता है। सिंचाई विभाग के जानकारों के अनुसार उदयसागर से बेड़च नदी प्रारंभ होती है। इसका पानी उदयसागर डेम में पहुंचता है, यह 85 फीसदी भरा है, इसके बाद पानी वल्लभनगर डेम में पहुंचता है जो 47 प्रतिशत और वहां से बडग़ांव डेम में पहुंचता है जिसमें मात्र 27 फीसदी ही पानी है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अच्छी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, इससे अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है।