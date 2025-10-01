Rajasthan Accident: ट्रक-ट्रेलर भिड़ंत के बाद भीषण आग, चालक जिंदा जला, पैर से निकली रॉड देखकर परिजनों ने पहचाना

ट्रक के चालक और खलासी ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रेलर चालक केबिन में फंसने से बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जल गया। सूचना के करीब पौन घंटे बाद भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ से तीन दमकल मौके पर पहुंची। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद ट्रेलर की केबिन से चालक को बाहर निकाला, लेकिन जब तक पूरी तरह जलने से उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक चालक की पहचान टोंक जिले के दूनी थानान्तर्गत गुलाबपुरा निवासी कालूराम (41) पुत्र दुर्गाराम मीणा के रूप में की गई।