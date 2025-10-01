Rajasthan Accident: ट्रक-ट्रेलर भिड़ंत के बाद भीषण आग, चालक जिंदा जला, पैर से निकली रॉड देखकर परिजनों ने पहचाना

हादसे के बाद जलता वाहन। फोटो- पत्रिका
गंगरार/चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गंगरार कस्बे के कोर्ट पुलिया पर मंगलवार देर रात ट्रक व ट्रेलर में भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। केबिन में फंसने से ट्रेलर चालक जिंदा जल गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया।
ट्रेलर चालक का शव निकालकर चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी अस्पताल पहुंचााया गया। हादसे के कारण राजमार्ग पर जाम लग गया। आग लगते ही ट्रक के चालक व खलासी ने कूद कर अपनी जान बचाई। ट्रेलर चालकर पूरी तरह से जलने के कारण उसके पैर में लगी रॉड बाहर निकल गई। रॉड को देखकर ही परिजनों ने उसकी पहचान की।
पुलिस के अनुसार मंगलवार को देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे प्याज से भरा ट्रक और लोहे के बुरादे से लदा ट्रेलर भीलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। ट्रक चालक ने ओवरटेक करते हुए आगे जाकर ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ट्रेलर ट्रक से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर का डीजल टैंक व टायर फट गया। इससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई।
ट्रक के चालक और खलासी ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रेलर चालक केबिन में फंसने से बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जल गया। सूचना के करीब पौन घंटे बाद भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ से तीन दमकल मौके पर पहुंची। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद ट्रेलर की केबिन से चालक को बाहर निकाला, लेकिन जब तक पूरी तरह जलने से उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक चालक की पहचान टोंक जिले के दूनी थानान्तर्गत गुलाबपुरा निवासी कालूराम (41) पुत्र दुर्गाराम मीणा के रूप में की गई।
हादसे की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वरलाल, सहायक उप निरीक्षक शैतानसिंह व पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। हादसे के कारण राजमार्ग पर वाहनों की कतारें लगने से जाम लग गया। पुलिस ने हादसा स्थल वाले मार्ग को करीब डेढ़ घंटे तक डायवर्ट कर बहाल करवाया। पुलिस ने बुधवार को सुबह पोस्टमार्टम के बाद ट्रेलर चालक का शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस ने ट्रेलर नंबर के आधार पर उसके मालिक जयपुर के शाहपुरा निवासी चन्द्रभान यादव से संपर्क किया। यादव ने पुलिस को बताया कि ट्रेलर चालक टोंक जिले के दूनी थानान्तर्गत गुलाबपुरा निवासी कालूलाल मीणा था। इसके बाद पुलिस ने कालूलाल के परिजनों को सूचना दी।
बुधवार को सुबह परिजन चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी अस्पताल पहुंचे। जहां कालूराम के छोटे भाई रामदयाल मीणा (28) की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया व पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि कालूलाल 27 सितंबर को टोंक से रवाना हुआ था और 29 सितंबर को सूरत से लोह का बुरादा भरकर उत्तरप्रदेश के लिए रवाना हुआ था।
वर्ष 2009 में भी कालूलाल ट्रेलर चलाते समय हुई दुर्घटना में घायल हो गया था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर उसके दाएं पैर में रॉड लगाई थी। मंगलवार को हुए हादसे में कालूराम पूरी तरह से जल गया था, जिससे उसके पैर में लगी रॉड बाहर निकल गई थी। परिजनों ने भी रॉड के आधार पर मृतक की पहचान की।
