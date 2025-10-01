Dholpur: महानवमी के दिन धौलपुर में दर्दनाक हादसा, विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत

बालिकाओं और महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान सदर थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद बालिकाओं के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। शवों को मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं घटना की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाबों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।