Dholpur: महानवमी के दिन धौलपुर में दर्दनाक हादसा, विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत

मौके पर जमा स्थानीय लोगों की भीड़। फोटो- पत्रिका
महानवमी की धूम और उत्साह के बीच राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके को शोक की लहर में डुबो दिया। सदर थाना क्षेत्र के छावनी के निकट बने काजर बाई तालाब में बुधवार को माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो मासूम बालिकाएं अचानक गहरे पानी में डूब गईं।
सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों बालिकाएं बच नहीं सकीं। जानकारी के अनुसार स्थानीय महिलाओं का समूह माता दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए तालाब के किनारे पहुंचा था। इस दौरान दो बालिकाएं भी महिलाओं के साथ थीं। विसर्जन के दौरान दोनों बालिकाएं गहरे पानी में चली गईं।
बालिकाओं और महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान सदर थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद बालिकाओं के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। शवों को मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं घटना की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाबों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही कंचनपुर थाना क्षेत्र में बहने वाली पार्वती नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। दरअसल धुरववास बालाजी के दर्शन के बाद एक परिवार नदी में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान 18 वर्षीय युवक शुभम पुत्र ऋषिकेश गोस्वामी की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं परिवार के अन्य जनों को आसपास मौजूद लोगों ने बचा लिया था।