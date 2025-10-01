Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खोला खजाना, राजस्थान को दी 362 करोड़ की सौगात

देवनारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय रास, जैतारण 28.62 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग के 10 छात्रावास 28 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों के 5 भवन (उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, झालावाड़) 23.06 करोड़ रुपए, 16 सड़क कार्य 20.05 करोड़ रुपए, 71 जल संग्रहण संरचनाएं 4 करोड़ रुपए सहित कुल लोकार्पण 103 कार्य, 103.73 करोड़ रुपए सहित सभी कार्यों की कुल लागत 251 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों के लोकार्पण किए। समाज कल्याण विभाग के 30 छात्रावास 84 करोड़ रुपए, जैतारण विधानसभा की 21 सड़क 11.71 करोड़ रुपए, 7 स्वास्थ्य केंद्र भवन 49.40 करोड़ रुपए, 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन, आनन्दपुर कालू 1.82 करोड़ रुपए सहित कुल शिलान्यास 59 कार्य की लागत 146.93 करोड़ रुपए किए। करीब 362 करोड़ की राशि के शिलान्यास व लोकार्पण किए गए।