पाली

Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खोला खजाना, राजस्थान को दी 362 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री ने हेलीपेड से सभास्थल पर पहुंचने के पश्चात श्रीराम मूर्ति के दर्शन के बाद 8 कन्याओं का पूजन किया। केबिनेट मंत्री गहलोत की अगुवाई में मुख्यमंत्री का रंगरंगा गेर नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया।

3 min read

पाली

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

CM Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

पाली/जैतारण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा 2025 की शुरुआत की है। इसमें गरीब, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने मंच से अपना वादा दोहराया कि राजस्थान के विकास के संकल्प को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़े के तहत जैतारण श्रीराम चौक में शिलान्यास एवं उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को स्कूटी एवं उपकरण वितरण किए। राज्य में 362 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने प्रदेश सरकार के अपने 20 माह के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का ब्योरा पेश कर गत कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारे डेढ़ वर्ष में हुए विकास कार्य गत सरकार के पांच वर्ष में भी नहीं हुए। उन्होंने रिमोट के माध्यम से प्रदेश के करीब एक लाख 87 हजार निर्माण श्रमिकों के खाते में 209 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किए।

कांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक सरोकार के कार्य में महिलाओं की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए घर-घर शौचालय बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने व 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का संकल्प लिया, इनमें करीब 91 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए। 1.50 लाख नियुक्तियां लाइन में हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पेपर देने के बाद युवा सिसकता व रोता था, लेकिन इस सरकार के राज में 20 माह में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

'राजस्थान में कोई बदमाश नहीं आएगा'

उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई बदमाश नहीं आएगा। यदि आएगा तो वापस नहीं जाएगा। राजस्थान में अपराध कम हुए तथा बिजली भी अधिक समय मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त से जीएसटी में सुधार की घोषणा की, 22 सितबर को जीएसटी की दरें कम होने से आमजन को महंगाई से राहत मिल गई। समारोह में पशुपालन व डेयरी विकास मंत्री जोराराम कुमावत, पाली के सांसद पीपी चौधरी, मारवाड जं.विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पाली के पूर्व सभापति महेन्द्र बोहरा, महेन्द्र मेघवाल ने भी सबोधित किया।

मांगा बिसलपुर परियोजना का पानी

इस मौके पर केबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जैतारण व रायपुर अब ब्यावर जिले में आ गए। क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, जवाई बांध का पानी जैतारण में 300 किलोमीटर दूर से आता है। अब पाइप लाइन नीचे जा चुकी, रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इस मरम्मत के व्यय में जैतारण व रायपुर को बिसलपुर बांध से श्रीराम जल सेतु योजना से जोड़ने की मांग की। अब तीन वर्ष हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राम चौक की यह जमीन करीब साढे 6 बीघा फल सब्जी मंडी की है। इनकी किस्म बदलकर सार्वजनिक घोषित करने की मांग है, ताकि शहरी क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक आयोजन किए जा सकें।

362 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास

देवनारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय रास, जैतारण 28.62 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग के 10 छात्रावास 28 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों के 5 भवन (उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, झालावाड़) 23.06 करोड़ रुपए, 16 सड़क कार्य 20.05 करोड़ रुपए, 71 जल संग्रहण संरचनाएं 4 करोड़ रुपए सहित कुल लोकार्पण 103 कार्य, 103.73 करोड़ रुपए सहित सभी कार्यों की कुल लागत 251 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों के लोकार्पण किए। समाज कल्याण विभाग के 30 छात्रावास 84 करोड़ रुपए, जैतारण विधानसभा की 21 सड़क 11.71 करोड़ रुपए, 7 स्वास्थ्य केंद्र भवन 49.40 करोड़ रुपए, 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन, आनन्दपुर कालू 1.82 करोड़ रुपए सहित कुल शिलान्यास 59 कार्य की लागत 146.93 करोड़ रुपए किए। करीब 362 करोड़ की राशि के शिलान्यास व लोकार्पण किए गए।

मुख्यमंत्री ने किया कन्या पूजन

मुख्यमंत्री ने हेलीपेड से सभास्थल पर पहुंचने के पश्चात श्रीराम मूर्ति के दर्शन के बाद 8 कन्याओं का पूजन किया। केबिनेट मंत्री गहलोत की अगुवाई में मुख्यमंत्री का रंगरंगा गेर नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया। समारोह में राज्यसभा सदस्य राजेन्द्र गहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, पाली सरस डेयरी चेयरमैन प्रतापसिंह बिठीया आदि मंचासीन रहे।

संतों का मिला सान्निध्य : समारोह में मंचासीन सूरसागर रामद्वारा जोधपुर के रामस्नेही संत रामप्रकाश, रामद्वारा जैतारण के भगतराम महाराज, गोपालद्वारा के महंत मगनीरामदास, रास मंडी के महंत जसानाथ से मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया।

झलकियां…

  • मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
  • मुख्यमंत्री के जैतारण आगमन पर क्षेत्र के लोक कलाकारों की ओर से गेर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। गेर नृत्य देखकर सीएम ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया।
  • मुख्यमंत्री के मंचासीन होने के बाद एक बालिका मुख्यमंत्री शर्मा की तस्वीर लेकर दर्शक दीर्घा में खड़ी हो गई। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री का ध्यान बालिका की ओर गया। उन्होंने बालिका को मंच पर बुला लिया। संबोधन के बाद बालिका से तस्वीर प्राप्त कर परिचय लेकर उसे आशीर्वाद दिया।
  • मुख्यमंत्री मंच पर 62 मिनट रुके। 1.41 बजे मंच पर पहुंचे 2.43 पर जनता का अभिवादन कर मंच से सैफ हाउस में चले गए।
  • सैफ हाउस से निकलकर हेलीपेड से रवाना होते समय मुख्यमंत्री का ध्यान दर्शक दीर्घा में ज्ञापन लहराते युवा पर गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन मंगवाया और अपने साथ ले गए। ज्ञापन बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों की ओर से था।

लाखों राजस्थानियों के लिए खुशखबरी: राज्य के बाहर भी करा सकेंगे 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
जोधपुर

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खोला खजाना, राजस्थान को दी 362 करोड़ की सौगात

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

