लाखों राजस्थानियों के लिए खुशखबरी: राज्य के बाहर भी करा सकेंगे 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज

बापिणी मंडल अध्यक्ष रेवत सिंह सियाग ने बताया कि मंत्री खींवसर जीएसटी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति जाणी ने की। इस दौरान मंत्री खींवसर ने कहा कि लोहावट विधानसभा सबसे अधिक पंचायतों वाली सीट है। यहां आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े।