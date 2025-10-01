लाखों राजस्थानियों के लिए खुशखबरी: राज्य के बाहर भी करा सकेंगे 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज

बापिणी क्षेत्र के पूनासर में आयोजित सभा को संबोधित करते मंत्री खींवसर. Photo- Patrika
बापिणी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अब प्रदेश का हर नागरिक राजस्थान के बाहर भी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि आमजन को कहीं भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।
बापिणी मंडल अध्यक्ष रेवत सिंह सियाग ने बताया कि मंत्री खींवसर जीएसटी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति जाणी ने की। इस दौरान मंत्री खींवसर ने कहा कि लोहावट विधानसभा सबसे अधिक पंचायतों वाली सीट है। यहां आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े।
उन्होंने फलोदी सीएमएचओ प्रताप सिंह को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में स्टाफ की कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए हर महीने एक बार सहयोग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।
कार्यक्रम में जीएसटी लोकसभा संयोजक दिनेश कुमार रंगा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कर देना पड़ता था, जिससे जनता को परेशानी होती थी। केन्द्र सरकार ने जीएसटी लागू कर इस समस्या को खत्म किया और करों में कमी कर दीपावली पर जनता को तोहफा दिया।
इस अवसर पर जसाराम जाणी, पूर्व किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष, कानसिंह आसरलाई, ओम शर्मा, जेपी जोशी, छेलू बन्ना, राधेश्याम बापिणी, सुखराम विश्नोई, लिछू देवी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, हनवंत सिंह भाटी जाखण, प्रकाश व्यास, चुनाराम चौधरी, नरेंद्र सिंह, सरपंच भंवर सिंह कड़वा सहित काफी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
