Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Rajasthan Tourism: जीएसटी कम होने से राजस्थान के पर्यटन को लगेंगे पंख, होटलों का किराया हुआ सस्ता

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में कटौती से होटलों का किराया सस्ता हो गया है। इससे राजस्थान का पर्यटन उद्योग नई रफ्तार पकड़ेगा।

जयपुर

Santosh Trivedi

Sep 23, 2025

rajasthan tourism
Photo- Patrika

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। होटल और रेस्तरां पर जीएसटी दरों में कटौती से होटलों का किराया सस्ता हो गया है। साथ ही खाने पीने की कीमतें भी कम हो गई है। इससे राजस्थान का पर्यटन उद्योग नई रफ्तार पकड़ेगा। यह दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं।

एक अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। यह फरवरी, 2026 तक चलेगा। दरें कम होने से होटल व पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायी उत्साहित हैं। पर्यटन सीजन के दौरान जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। 2024-25 में राजस्थान में 23 करोड़ पर्यटक आए थे।

Photo- Patrika

ये भी पढ़ें

Rajasthan Tourism: 5,000 करोड़ से बदलेगा राजस्थान पर्यटन का भविष्य, 12 से 14 सितम्बर को पर्यटन विकास को देंगे नई दिशा
जयपुर
image

अच्छी बारिश का भी पड़ेगा प्रभाव

अलवर जिले की बात करें तो इस बार अच्छी बारिश हुई है। सरिस्का क्षेत्र हरियाली से लबरेज है। एक अक्टूबर से ही सरिस्का दोबारा से आमजन के लिए खुलेगा। ऐसे में बाघों का दीदार करने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। साथ ही, गरवाजी, नीलकंठ, मूसी महारानी की छतरी जैसे रमणीय स्थलों पर भी भीड़ पहुंचेगी।

अलवर जिले में आने वाले पर्यटकों की संख्या

Siliserh Lake Alwar. Photo- Santosh Trivedi
वर्षदेशी पर्यटकविदेशी पर्यटकटिप्पणी
20238,67,94612,203पूरे वर्ष
20248,72,77816,530पूरे वर्ष
20253,73,5538,640जनवरी–जुलाई (7 माह) तक

जनता की होगी बचत, दूसरे कामों में कर सकेंगे उपयोग

केंद्र सरकार ने होटल इंडस्ट्री में जीएसटी कम करके टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने का कार्य किया है। साढ़े सात हजार रुपए प्रतिदिन से कम वाले कमरों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर मध्यम श्रेणी के होटल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जिले के अधिकांश होटल इसी श्रेणी में आते हैं।

पवन खंडेलवाल, संरक्षक होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ अलवर सरिस्का

दोगुनी होगी पर्यटकों की संख्या

सरकार ने होटलों के किराए पर जीएसटी में कटौती की है। इसका असर आरटीडीसी की होटलों पर भी पड़ेगा। यह पर्यटन के लिए अच्छी पहल है। अलवर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सीजन में प्रतिवर्ष एक लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस बार यह आंकडा दोगुना होने की उम्मीद है।

उत्तम शर्मा, मैनेजर, सिलीसेढ़ लेक पैलेस होटल, अलवर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘रॉकेट’ की रफ्तार से कारों की बिक्री, GST की नई दरें लागू होते ही पहले दिन बिक गईं 1100 कारें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2025 03:02 pm

Published on:

23 Sept 2025 06:28 pm

Hindi News / Patrika Special / Rajasthan Tourism: जीएसटी कम होने से राजस्थान के पर्यटन को लगेंगे पंख, होटलों का किराया हुआ सस्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.