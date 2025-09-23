Rajasthan Tourism: जीएसटी कम होने से राजस्थान के पर्यटन को लगेंगे पंख, होटलों का किराया हुआ सस्ता

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। होटल और रेस्तरां पर जीएसटी दरों में कटौती से होटलों का किराया सस्ता हो गया है। साथ ही खाने पीने की कीमतें भी कम हो गई है। इससे राजस्थान का पर्यटन उद्योग नई रफ्तार पकड़ेगा। यह दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं।
एक अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। यह फरवरी, 2026 तक चलेगा। दरें कम होने से होटल व पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायी उत्साहित हैं। पर्यटन सीजन के दौरान जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। 2024-25 में राजस्थान में 23 करोड़ पर्यटक आए थे।
अलवर जिले की बात करें तो इस बार अच्छी बारिश हुई है। सरिस्का क्षेत्र हरियाली से लबरेज है। एक अक्टूबर से ही सरिस्का दोबारा से आमजन के लिए खुलेगा। ऐसे में बाघों का दीदार करने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। साथ ही, गरवाजी, नीलकंठ, मूसी महारानी की छतरी जैसे रमणीय स्थलों पर भी भीड़ पहुंचेगी।
|वर्ष
|देशी पर्यटक
|विदेशी पर्यटक
|टिप्पणी
|2023
|8,67,946
|12,203
|पूरे वर्ष
|2024
|8,72,778
|16,530
|पूरे वर्ष
|2025
|3,73,553
|8,640
|जनवरी–जुलाई (7 माह) तक
केंद्र सरकार ने होटल इंडस्ट्री में जीएसटी कम करके टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने का कार्य किया है। साढ़े सात हजार रुपए प्रतिदिन से कम वाले कमरों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर मध्यम श्रेणी के होटल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जिले के अधिकांश होटल इसी श्रेणी में आते हैं।
पवन खंडेलवाल, संरक्षक होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ अलवर सरिस्का
सरकार ने होटलों के किराए पर जीएसटी में कटौती की है। इसका असर आरटीडीसी की होटलों पर भी पड़ेगा। यह पर्यटन के लिए अच्छी पहल है। अलवर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सीजन में प्रतिवर्ष एक लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस बार यह आंकडा दोगुना होने की उम्मीद है।
उत्तम शर्मा, मैनेजर, सिलीसेढ़ लेक पैलेस होटल, अलवर