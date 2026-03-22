Chittor: दशहरे पर नहीं, एकादशी को जलता है रावण, मरमी माता शक्तिपीठ की अनोखी कहानी

Marmi Mata Fair: जिले की राशमी तहसील स्थित प्रसिद्ध मरमी माता शक्तिपीठ आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कभी एक छोटे से चबूतरे के रूप में पहचाने जाने वाला यह स्थान अब भव्य मंदिर और विशाल मेले के रूप में विस्तारित हो चुका है। मान्यता है कि इस मेले की नींव करीब 60 वर्ष पूर्व एक दैवीय स्वप्न के साथ रखी गई थी। तहसील में दशहरे के दिन किसानों के नहीं आने के कारण रावण दहन का कार्यक्रम एकादशी को आयोजित किया जाने लगा, जो आज भी जारी है।