वैष्णो देवी हादसा: ‘क्या पता था अंतिम यात्रा होगी…’, घर के बाहर पहुंची एम्बुलेंस तो मच गई चीख-पुकार, 2 सगे भाइयों का बेटों ने किया अंतिम संस्कार

वैष्णोदेवी हादसे के शिकार सुजानगढ़ क्षेत्र के तीन व नागौर के एक मृतक का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। अनिल के शव को पुत्र राहुल और अरविन्द को उनके पुत्र पीयूष और भावेश ने मुखाग्नि दी। एक साथ दो सगे भाइयों की मौत की वजह पूरे सुजानगढ़ कस्बे में शोक का माहौल रहा। लोगों ने बाजार बंद रखे और अनिल और अरविन्द के मोहल्ले में घरों में चूल्हे तक नहीं जले।