वैष्णो देवी त्रासदी : राजस्थान के 4 भाइयों की मौत, 3 दोस्त लापता, एक इटली से लौटा था

मृतकों में चूरू के सुजानगढ़ निवासी दो सगे भाई अनिल (40) और अरविंद (45) पुत्र हनुमानमल सोनी, इनके चाचा का बेटा गजानंद सोनी (32) निवासी सारोठिया और बुआ का बेटा संदीप (41) निवासी नागौर शामिल है। यह चारों कार से वैष्णो देवी गए थे। गजानंद ने मंगलवार को दोपहर 12:49 बजे पिता से अंतिम बार बात की और बोला, 'दर्शन कर लिए हैं, जल्दी लौट रहे हैं।' लेकिन कुछ ही देर बाद यह त्रासदी हो गई। परिजन शव लेने रवाना हो गए हैं।