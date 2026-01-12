Farmer Welfare: किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़, बजट में मिलेगा बड़ा समर्थन

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गठन के बाद कृषि क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताओं—पानी और बिजली—पर विशेष फोकस किया गया है। जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, माही बांध और देवास परियोजना के कार्यों को गति दी गई है। वहीं वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता दे रही है। अब तक 72 लाख किसानों को 2,073 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। सौर पंप स्थापना के लिए 921 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर 59 हजार से अधिक संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही 17.30 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।