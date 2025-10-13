चूरू जिले के जयसंगसर गांव के पास होटल मालिक पर हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

सरदारशहर. जयसंगसर गांव के पास स्थित एक होटल मालिक के साथ मारपीट करने और होटल के बाहर खड़ी गाडिय़ों पर तोडफ़ोड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर होटल मालिक रुपाराम की ओर से सरदारशहर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि रुपाराम जाट (58) ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका जयसंगसर गांव के पास तारानगर रोड पर एक होटल है। 10 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे पास होटल पर काम करने वाले लड़के सुभाष के मोबाइल नंबर पर आशीष नाम के व्यक्ति का फोन आया कि तुहारा होटल अच्छा चल रहा है, या तो होटल हमें किराए पर दे दो या फिर अपनी कमाई में से हिस्सेदार बना लो वरना तुहारा होटल बंद करवा देंगे। जिस पर सुभाष ने मुझे इसकी सूचना दी तो उसने कहा कि हम इस बात की जानकारी पुलिस थाने में देंगे।