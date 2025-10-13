Patrika LogoSwitch to English

चूरू

चूरू जिले के जयसंगसर गांव के पास होटल मालिक पर हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि रुपाराम जाट (58) ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका जयसंगसर गांव के पास तारानगर रोड पर एक होटल है।

2 min read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 13, 2025

Gang war in Delhi: गैंगवार; दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर के भांजे पर ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां, बेटी भी घायल

Gang war feared in Delhi as bike-borne assailants open fire on notorious gangster’s nephew.

सरदारशहर. जयसंगसर गांव के पास स्थित एक होटल मालिक के साथ मारपीट करने और होटल के बाहर खड़ी गाडिय़ों पर तोडफ़ोड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर होटल मालिक रुपाराम की ओर से सरदारशहर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि रुपाराम जाट (58) ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका जयसंगसर गांव के पास तारानगर रोड पर एक होटल है। 10 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे पास होटल पर काम करने वाले लड़के सुभाष के मोबाइल नंबर पर आशीष नाम के व्यक्ति का फोन आया कि तुहारा होटल अच्छा चल रहा है, या तो होटल हमें किराए पर दे दो या फिर अपनी कमाई में से हिस्सेदार बना लो वरना तुहारा होटल बंद करवा देंगे। जिस पर सुभाष ने मुझे इसकी सूचना दी तो उसने कहा कि हम इस बात की जानकारी पुलिस थाने में देंगे।

उसके बाद 10 और 11 अक्टूबर की मध्य रात्रि सवा 1 बजे एक कार, एक कैंपर गाड़ी व पिकअप में सवार होकर रावतसर निवासी आशीष सिहाग, सूरतगढ़ निवासी मुकेश जाट, चूरू निवासी सुनील मेघवाल और बीकानेर का गैंगस्टर बलिया तथा डायमंड होटल में काम करने वाला एक व्यक्ति तथा 10 अन्य व्यक्ति एक राय होकर जानलेवा हमले की पूर्व तैयारी के साथ लोहे के पाइप से लेस होकर नाजायज रूप से होटल में घुस गए और गालियां निकालते हुए मेरे साथ मारपीट की जिससे मेरा हाथ टूट गया। होटल के बाहर खड़ी कार पिकअप और कैंपर को तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और धमकी दी की दो दिन में 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो या होटल हमें किराए पर दे देना। वरना आज तो सिर्फ तोडफ़ोड़ व मारपीट की है।

इस बार तुम लोगों को जान से खत्म कर देंगे। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि अब तक के अनुसंधान में रंगदारी मांगने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दोनों तरफ की गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ हुई है। मामले की जांच जारी है।

