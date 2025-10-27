Rajasthan: तहसील कार्यालय में 90 हजार घूस लेते पकड़ा गया सरकारी अधिकारी, तहसीलदार के नाम से मांगी थी रिश्वत

चीता सेना के अध्यक्ष ओमकार बाली तहसील कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 200 दिनों से गांधी चौक में धरना दे रहे हैं लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे बातचीत के लिए नहीं आया। इसके अलावा पीड़ित पक्षकारों की ओर से लगातार शिकायतें किए जाने और समाचार प्रकाशित होने के बावजूद प्रशासन की ओर से कार्रवाई किए जाने की कोई पहल तक नहीं की गई। जिससे भ्रष्ट कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो रहे थे। जिसका नतीजा उक्त ट्रेप कार्रवाई के रूप में प्रकट हुआ है। इससे पहले तहसील कार्यालय में पीड़ित लोगों ने कई बार हंगामा भी किया। फिर भी प्रशासन हरकत में नहीं आया।