Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: शिक्षा मंत्री दिलावर का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान ड्रेस; सत्र में भी होगा बड़ा बदलाव

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में एक-समान यूनिफॉर्म लागू करने का बड़ा फैसला लिया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Nirmal Pareek

Oct 27, 2025

Education Minister Madan Dilawar

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में एक-समान यूनिफॉर्म लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि अब सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की ड्रेस एक जैसी होगी, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। इसके साथ ही, शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अनिवार्य करने की योजना है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा यूनिवर्सिटी में मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आईडी कार्ड भी अनिवार्य किया जाएगा। इससे न केवल स्कूलों में एक समानता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों की पहचान और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस पहल का मकसद सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर कम करने की है।

शैक्षिक सत्र में बदलाव, 1 अप्रैल से शुरुआत

शिक्षा मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। अब राजस्थान में शैक्षिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हो सकें। साथ ही, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

दिलावर ने कहा कि इस बदलाव से शैक्षिक व्यवस्था को और सुचारू किया जा सकेगा। पहले की व्यवस्था में देरी के कारण किताबों का वितरण समय पर नहीं हो पाता था, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती थी।

सुबह-शाम बजेगा राष्ट्रीय गान और गीत

मदन दिलावर ने अपने तीनों विभागों- पंचायती राज, शिक्षा और संस्कृत विभाग के लिए एक अनोखा नियम लागू करने की बात कही। अब इन विभागों के कार्यालयों की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ होगी और समापन राष्ट्रीय गीत के साथ किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों की हाजिरी तभी दर्ज होगी, जब वे राष्ट्रीय गान और गीत के दौरान उपस्थित होंगे।

अभिभावकों को मिलेगी बच्चों की जानकारी

शिक्षा मंत्री ने माता-पिता के लिए एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की। अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की जानकारी उनके अभिभावकों को तुरंत दी जाएगी। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता, तो इसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अभिभावकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

इस प्रणाली का उद्देश्य माता-पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों के बारे में तत्काल जानकारी देना है, ताकि उनकी सुरक्षा और पढ़ाई पर नजर रखी जा सके। दिलावर ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शेखावाटी में आदिवासी समूहों ने भरी हुंकार, ST का दर्जा देने की उठाई मांग; आदिवासी सांसद भी हुए शामिल
चूरू
Tribal groups in Sujangarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 05:27 pm

Published on:

27 Oct 2025 05:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: शिक्षा मंत्री दिलावर का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान ड्रेस; सत्र में भी होगा बड़ा बदलाव

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां 40 फीट चौड़ा CC रोड और मल्टीस्टोरी पार्किंग का होगा निर्माण, 80 मकानों-दुकानों के स्थान का होगा पुनर्वास

कोटा

Kota Accident: हाईवे पर सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल

कोटा

Heavy Rain Alert: अब ‘तूफान मोंथा’ करवाएगा ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट जारी, जानें 27, 28, 29, 30 अक्टूबर की राजस्थान वेदर रिपोर्ट

कोटा

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के घटिया निर्माण पर उठाए सवाल, मदन दिलावर बोले- सब कांग्रेस सरकार के काम; जांच कराएंगे

Minister-Heeralal-Nagar-madan-dilawar
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना तेज, धान मंदा

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.