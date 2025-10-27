Rajasthan: शिक्षा मंत्री दिलावर का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान ड्रेस; सत्र में भी होगा बड़ा बदलाव

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में एक-समान यूनिफॉर्म लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि अब सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की ड्रेस एक जैसी होगी, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। इसके साथ ही, शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अनिवार्य करने की योजना है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।