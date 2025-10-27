Rajasthan: शेखावाटी में आदिवासी समूहों ने भरी हुंकार, ST का दर्जा देने की उठाई मांग; आदिवासी सांसद भी हुए शामिल

सभा में बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि नायक समुदाय के लोग मूल रूप से भील आदिवासी समुदाय के वंशज हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और झुंझुनू जिलों में करीब 30-35 लाख भील नायक रहते हैं। वर्तमान में इन्हें अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी आदिवासी पहचान को मान्यता दी जाए और उन्हें एसटी का दर्जा मिले।