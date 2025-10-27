Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

गंगानगर में हनुमान बेनीवाल बोले- किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं ड्रामा, कहा- फोने टैपिंग वाले अधिकारियों को मिला इनाम

Rajasthan News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर राजस्थान की सियासत में हुंकार भरने को तैयार हैं।

3 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Nirmal Pareek

Oct 27, 2025

Hanuman Beniwal

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर राजस्थान की सियासत में हुंकार भरने को तैयार हैं। 29 अक्टूबर को बीकानेर में RLP के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बेनीवाल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं, किसानों और युवाओं से कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्पवर्षा के साथ उनका स्वागत किया। बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और राजस्थान की भजनलाल सरकार को विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में RLP प्रदेश के समग्र विकास के लिए सात संकल्प लेगी और अगले तीन साल का रोडमैप तैयार करेगी।

कांग्रेस-भाजपा पर जमकर किया प्रहार

श्रीगंगानगर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर मिलकर जनता को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। बेनीवाल ने हाल के आईपीएस अधिकारियों के तबादलों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को बचाने वाले अधिकारियों को भजनलाल सरकार इनाम के तौर पर बड़े पद दे रही है। बेनीवाल ने दावा किया कि जिन पुलिस अधिकारियों ने फोन टैपिंग जैसे कार्य किए, उन्हें एसओजी, क्राइम, एसीबी और एटीएस जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप किया गया था और अब उन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़ है।

किरोड़ी लाल मीणा पर साधा निशाना

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि मीणा की छापेमारी सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मीणा ने कौन सा तीर मार लिया? उनकी छापेमारी का परिणाम शून्य रहा। नकली खाद और बीज के डर से किसानों ने खाद डालना ही छोड़ दिया। बेनीवाल ने मीणा पर लोगों को डराने और भ्रमित करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा है कि मीणा नकली बीज व खाद को लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास रहे हैं। मीणा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का चक्कर काटकर छापेमारी का ड्रामा रच रहे हैं। यदि नकली बीज व खाद बन रही है तो ऐसी फैक्ट्री को सीज कर मालिकों पर एफआइआर दर्ज क्यों नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि अब तक एक भी अफसर के खिलाफ एक्शन तक नहीं हुआ है। एक भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज करवाकर उसे काबू तक नहीं किया गया। उनकी संपत्तियां सीज करते तब तो हम भी साधुवाद देते कि मीणा वाकई एक्शन ले रहे हैं।

गैंगस्टरों की धमकी बढ़ी- बेनीवाल

बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। गैंगस्टर व्यापारियों को निशाना बनाते हुए रंगदारी की रकम वसूली के लिए धमकी दे रहे हैं। सीएम और पीएम चाहे तो इंटरपोल की मदद से विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को पकड़कर जेल में डाल सकते है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। पुलिस अफसरों के लिए श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले मनपसंद जिले हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। बीमा कंपनियां प्रीमियम के नाम पर मोटा धन कमा रही है, फसल खराब होने पर मुआवजा देने के बजाय चक्कर कटाए जा रहे हैं।

पेपर लीक पर सरकार को घेरा

बेनीवाल ने पेपर लीक मामलों में भजनलाल सरकार की निष्क्रियता पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं अमित शाह और जेपी नड्डा ने दावा किया था कि पेपर लीक के दोषियों को पाताल से भी निकाल लाएंगे, लेकिन सरकार सड़क पर भी कार्रवाई नहीं कर पाई। बेनीवाल ने बताया कि RLP के 127 दिन के आंदोलन के बाद ही एसआई भर्ती रद्द हुई।

उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा और कहा कि डोटासरा बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार की निष्क्रियता से साफ है कि अंदरखाने कुछ चल रहा है। बेनीवाल ने रीट परीक्षा के दौरान कलाम कोचिंग सेंटर पर छापेमारी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस समय उठी बातें अचानक क्यों दबा दी गईं।

RLP का भविष्य और सात संकल्प

बेनीवाल ने बीकानेर में होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह आयोजन राजस्थान की जनता के हित में एक नया अध्याय शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि RLP किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए सात संकल्प लेगी, जो प्रदेश के विकास और समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही पार्टी अगले तीन साल के लिए रोडमैप तैयार करेगी, जिसमें जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने और राजस्थान में RLP को मजबूत करने का आह्वान किया। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि RLP राजस्थान की जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी न तो कांग्रेस के साथ है और न ही भाजपा के, बल्कि जनता के हितों के लिए काम करती है। बीकानेर में होने वाला यह कार्यक्रम RLP की ताकत का प्रदर्शन होगा और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: भाजपा-कांग्रेस में ‘वंशवाद’ हावी, ‘वारिसों’ को आगे बढ़ा रहे ये नेता, यहां देखें पूरी लिस्ट
जयपुर
Congress-BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / गंगानगर में हनुमान बेनीवाल बोले- किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं ड्रामा, कहा- फोने टैपिंग वाले अधिकारियों को मिला इनाम

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर: लाक्षागृह बना मकान, घर में आग लगने से कैंसर पीड़ित महिला की जलकर मौत

fire in house
श्री गंगानगर

न्यूरो सर्जन न कोर्डियालिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ भी कम, रोगी बढ़े, स्टाफ नहीं

श्री गंगानगर

Rajasthan: एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही पर साथी कांस्टेबल की पत्नी से रेप का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Rajasthan Police
श्री गंगानगर

सर्वे: कम हुई फसल से चीनी मिल की उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा प्रभाव

श्री गंगानगर

खेत में सोए बुजुर्ग की निर्मम हत्या, मची खलबली

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.