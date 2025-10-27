गंगानगर में हनुमान बेनीवाल बोले- किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं ड्रामा, कहा- फोने टैपिंग वाले अधिकारियों को मिला इनाम

बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने और राजस्थान में RLP को मजबूत करने का आह्वान किया। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि RLP राजस्थान की जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी न तो कांग्रेस के साथ है और न ही भाजपा के, बल्कि जनता के हितों के लिए काम करती है। बीकानेर में होने वाला यह कार्यक्रम RLP की ताकत का प्रदर्शन होगा और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।