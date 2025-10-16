Patrika LogoSwitch to English

Churu : 80 किलो 95 ग्राम डोडा पोस्त बरामद पांच आरोपी गिरतार, दो वाहन जब्त

आरोपी अवैध रूप से डोडा पोस्ट अजमेर जिले अंतर्गत गांव बागनवाना बाड़ा से तस्करी कर हरियाणा ले जा रहे थे। पुलिस ने जब्त डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए से अधिक आंकी है।

2 min read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 16, 2025

सादुलपुर. रात के अंधेरे में एक कार में सवार लोग दूसरी कार में भरे डोडा पोस्त को एस्कॉर्ट करते हुए अजमेर से तस्करी कर हरियाणा ले जाते समय हमीरवास थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामले में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 80 किलो 95 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट छिलका बरामद कर पांच आरोपियों को गिरतार करने के साथ ही दो वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की है।

आरोपी अवैध रूप से डोडा पोस्ट अजमेर जिले अंतर्गत गांव बागनवाना बाड़ा से तस्करी कर हरियाणा ले जा रहे थे। पुलिस ने जब्त डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए से अधिक आंकी है। थाना अधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि मंगलवार रात्रि को पुलिस और डीएसटी टीम ने मंड्रेला-सादुलपुर सड़क पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी।

तभी मंड्रेला की ओर से एक कार आई जिसको जांच के लिए रुकवाया। कार में चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे थे जो काफी घबराए हुए थे। पूछताछ करने पर कार चालक ने अपना नाम कृष्ण कुमार मेघवाल (25), बाग सिंह (24) साल निवासी भंगु थाना बडा़ गुड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा तथा विनोद कुमार अरोडा मुटरेजा (42) निवासी लोहगढ डबवाली जिला सिरसा, हरियाणा, बाग सिंह (24) निवासी भंगु थाना बड़ा गुड़ा तहसील व जिला सिरसा, हरियाणा होना बताया।

तीनों आरोपियों ने बताया कि वे हरियाणा नंबर की कार को एस्कॉर्ट कर रहे हैं जिसमें डोडा पोस्त भरा हुआ है तथा वह कार हमसे दो किलोमीटर दूर है। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरतार कर कार को जब्त कर लिया।

दूसरे वाहन में मिला डोडा

आरोपियों से मिली सूचना के आधार पर हरियाणा नंबर की कार को रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुरेश कुमार अरोडा महता (26) निवासी अलिका थाना रोडी तहसील कालावा, जबकि दूसरे ने अपना नाम बिट्टू सैनी (25) निवासी भंगु थाना बडा गुडा तहसील व जिला सिरसा, हरियाणा होना बताया। दोनों ने बताया कि कार में डोडा पोस्त छिलका भरा हुआ है।

पांच कट्टों में भरा था डोडा पोस्त

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरतार कर कार की तलाश ली तो कार की डिग्गी और पिछली सीट पर पांच प्लास्टिक कट्टों में डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने कुल 80 किलो 95 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। आरोपियों के पास डोडा पोस्त का कोई लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरतार कर दोनों वाहनों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच सिधमुख थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सौंपी है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेंगे जिसके बाद पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरतार करने की कार्रवाई की जाएगी।

इन्होंने की कार्रवाई
थाना अधिकारी जय कुमार भादू कांस्टेबल दिनेश कुमार, दयाराम अमित कुमार, आनंद कुमार, रामपाल मनोज कुमार, भागीरथ सिंह हेड कांस्टेबल ने डोडा पोस्ट तस्करों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है।

