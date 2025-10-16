Churu : 80 किलो 95 ग्राम डोडा पोस्त बरामद पांच आरोपी गिरतार, दो वाहन जब्त

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरतार कर कार की तलाश ली तो कार की डिग्गी और पिछली सीट पर पांच प्लास्टिक कट्टों में डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने कुल 80 किलो 95 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। आरोपियों के पास डोडा पोस्त का कोई लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरतार कर दोनों वाहनों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच सिधमुख थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सौंपी है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेंगे जिसके बाद पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरतार करने की कार्रवाई की जाएगी।