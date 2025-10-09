Churu : शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता पृथ्वी सिंह का अपहरण कर मारपीट की

सादुलपुर. शराब बिक्री की शिकायत करने की रंजिश को लेकर कैंपर में सवार शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता के साथ लोहे के सरियों और रॉड से मारपीट कर पैर तोड़ दिए तथा कैंपर में डालकर अपहरण कर ले जाने का मामला हमीरवास पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं, घायल पृथ्वी सिंह भाजपा एसटी मोर्चा चांदगोठी के मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं।
दर्ज मामले में आरोप लगाया कि शराब ठेकेदारों ने चलती कैंपर में मारपीट करते रहे तथा सादुलपुर-पिलानी सड़क पर स्थित हमीरवास थाने के अंतर्गत नीमा गांव के पास पटक कर फरार हो गए। थानाधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि घायल के दोनों पैरों पर गंभीर चोटें हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा की पैरों में फ्रेक्चर है या नहीं। इस संबंध में थानाधिकारी भादू ने आगे बताया कि राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती पृथ्वी सिंह मीणा (53) निवासी गांव जनाऊ मीठी ने पर्चा बयान देकर मामला दर्ज करवाया है।
खेत जाते समय रोककर की मारपीट
पीड़ित ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है जिसको लेकर ग्रामीणों को शिकायत करने के लिए कहा था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। 7 अक्टूबर को वह स्कूटर से भाई के साथ अपने खेत जा रहे थे। तभी सामने से एक सफेद रंग की कैंपर आई जिसमें से बेरासर बुद्धू निवासी योगेंद्र कुमार तथा गांव ढाणी मोजी निवासी नवीन कुमार तथा दो अन्य आरोपी नीचे उतरे तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
नीमा गांव के पास पटक कर हुए फरार
आरोपियों ने तूने शराब बिक्री की शिकायत की है, यह कहते ही लोहे के सरियों और लाठी-डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी। बाद में उसे कैंपर में डालकर उसका अपहरण कर लिया एवं चलती गाड़ी में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। आरोपी बाद में पीड़ित को नीमा गांव के नजदीक सड़क पर पटक कर फरार हो गए। घटना के बाद अन्य लोगों की मदद से पुलिस और परिवारजनों को सूचना दी।
इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का मौका निरीक्षण भी किया और तत्काल नाकाबंदी करवा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
