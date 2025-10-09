Churu : शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता पृथ्वी सिंह का अपहरण कर मारपीट की

दर्ज मामले में आरोप लगाया कि शराब ठेकेदारों ने चलती कैंपर में मारपीट करते रहे तथा सादुलपुर-पिलानी सड़क पर स्थित हमीरवास थाने के अंतर्गत नीमा गांव के पास पटक कर फरार हो गए। थानाधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि घायल के दोनों पैरों पर गंभीर चोटें हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा की पैरों में फ्रेक्चर है या नहीं। इस संबंध में थानाधिकारी भादू ने आगे बताया कि राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती पृथ्वी सिंह मीणा (53) निवासी गांव जनाऊ मीठी ने पर्चा बयान देकर मामला दर्ज करवाया है।