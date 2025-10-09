Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता पृथ्वी सिंह का अपहरण कर मारपीट की

थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का मौका निरीक्षण भी किया और तत्काल नाकाबंदी करवा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 09, 2025

सादुलपुर. शराब बिक्री की शिकायत करने की रंजिश को लेकर कैंपर में सवार शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता के साथ लोहे के सरियों और रॉड से मारपीट कर पैर तोड़ दिए तथा कैंपर में डालकर अपहरण कर ले जाने का मामला हमीरवास पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं, घायल पृथ्वी सिंह भाजपा एसटी मोर्चा चांदगोठी के मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं।

दर्ज मामले में आरोप लगाया कि शराब ठेकेदारों ने चलती कैंपर में मारपीट करते रहे तथा सादुलपुर-पिलानी सड़क पर स्थित हमीरवास थाने के अंतर्गत नीमा गांव के पास पटक कर फरार हो गए। थानाधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि घायल के दोनों पैरों पर गंभीर चोटें हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा की पैरों में फ्रेक्चर है या नहीं। इस संबंध में थानाधिकारी भादू ने आगे बताया कि राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती पृथ्वी सिंह मीणा (53) निवासी गांव जनाऊ मीठी ने पर्चा बयान देकर मामला दर्ज करवाया है।

खेत जाते समय रोककर की मारपीट

पीड़ित ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है जिसको लेकर ग्रामीणों को शिकायत करने के लिए कहा था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। 7 अक्टूबर को वह स्कूटर से भाई के साथ अपने खेत जा रहे थे। तभी सामने से एक सफेद रंग की कैंपर आई जिसमें से बेरासर बुद्धू निवासी योगेंद्र कुमार तथा गांव ढाणी मोजी निवासी नवीन कुमार तथा दो अन्य आरोपी नीचे उतरे तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

नीमा गांव के पास पटक कर हुए फरार

आरोपियों ने तूने शराब बिक्री की शिकायत की है, यह कहते ही लोहे के सरियों और लाठी-डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी। बाद में उसे कैंपर में डालकर उसका अपहरण कर लिया एवं चलती गाड़ी में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। आरोपी बाद में पीड़ित को नीमा गांव के नजदीक सड़क पर पटक कर फरार हो गए। घटना के बाद अन्य लोगों की मदद से पुलिस और परिवारजनों को सूचना दी।

इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का मौका निरीक्षण भी किया और तत्काल नाकाबंदी करवा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता पृथ्वी सिंह का अपहरण कर मारपीट की

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंग-बिरंगी तितलियों से महकी चूरू के तालछापर की धरती, हिमालय से हजारों किलोमीटर उड़ान भर हर साल पहुंचती हैं

चूरू

Churu : सदर पुलिस, डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 30 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

चूरू

सादुलपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो गड्ढे में गिरा, नीचे गिरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

चूरू

चूरू में भीषण हादसा: तेज रफ्तार बस की टक्कर से जीप के परखच्चे उड़े, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल

churu accident
चूरू

Rajasthan: दवा या दर्द? खांसी के इलाज में बुझ गया घर का चिराग; परिजनों ने चूरू से जयपुर तक लगाई थी दौड़

cough syrup in Churu
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.