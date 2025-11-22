Churu Crime : नगरपरिषद की जमीन को ही फर्जी तरीके से बेचा, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

अनुसंधान में फुसे खां और बनजी खां की ओर से फर्जी तरीके से उक्त जमीन को बेचना पाए जाने पर उक्त दोनों को गिरतार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया है कि जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी है, उन लोगों ने भी ओने पोन दामो में यह जमीन खरीदी है। इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं अब दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में कुल 28 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें से पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरतार किया है।