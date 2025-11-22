Churu Crime : नगरपरिषद की जमीन को ही फर्जी तरीके से बेचा, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

सरदारशहर. नगरपरिषद की करोड़ों रुपए की भूमि को खुर्द बुर्द कर फर्जी तरीके से बेचने के आरोप में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरतार किया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने कार्रवाई करते हुए सरदारशहर के मेगा हाईवे पर वन विभाग के सामने नगरपरिषद (Sardarsahar Municipal Council) की कीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में वार्ड 43 निवासी फुसे खां और वार्ड 25 निवासी बनजी खां कायमखानी को गिरतार किया है।
थानाधिकारी ने बताया कि वार्ड 29 निवासी अब्दुल जब्बार खां कायमखानी ने मामला दर्ज करवाया था कि बनजी खां और फुसे खां पुत्र अस्तली खां कायमखानी ने सरदारशहर के मेगा हाईवे पर वन विभाग के सामने नगरपरिषद के खातेदारी की भूमि को फर्जी तरीके से व बिना किसी अधिकार के कायम करने के दुराशय से ओने पाने दामों में बेच दी। मामला दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया गया।
अनुसंधान में सामने आया कि जो भूमि बेची गई थी उसे जमीन के संबंध में सीकर से सेटलमेंट विभाग की टीम, नगर परिषद की टीम और राजस्व विभाग सहित तीनों विभागों की संयुक्त टीम की ओर से उक्त भूमि की पैमाइश की गई और निशानगी दी गई। उसके बाद में यह स्पष्ट हुआ कि जो जमीन फुसे खां और बनजी खां की ओर से विक्रय की गई थी, वह जमीन नगरपरिषद के खसरा नंबर 54 की थी।
28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
अनुसंधान में फुसे खां और बनजी खां की ओर से फर्जी तरीके से उक्त जमीन को बेचना पाए जाने पर उक्त दोनों को गिरतार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया है कि जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी है, उन लोगों ने भी ओने पोन दामो में यह जमीन खरीदी है। इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं अब दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में कुल 28 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें से पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरतार किया है।
