Churu : राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से अवैध अंग्रेजी शराब के 215 कंटेनर किए जब्त

इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (NH 52) पर लसेडी टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान हिसार की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक चालक को पुलिस ने जांच के लिए कंटेनर ट्रक को रोकने का संकेत दिया, लेकिन ट्रक चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने कंटेनर ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया। चालक से नाकाबंदी तोड़कर भागने के प्रयास के बो में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और घबरा गया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम हनुमान राम (25) निवासी धीरानियों की ढाणी सरली पुलिस थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर (Barmer) होना बताया। साथ ही कंटेनर ट्रक में शराब होने की जानकारी दी।