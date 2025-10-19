Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से अवैध अंग्रेजी शराब के 215 कंटेनर किए जब्त

बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 15 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच के दौरान बंद कंटेनर बॉडी में बने एक खुफिया केबिन में शराब छुपाई गई थी।

2 min read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 19, 2025

सादुलपुर. पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही पंजाब निर्मित अवैध शराब सहित पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर ट्रक से 215 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 15 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच के दौरान बंद कंटेनर बॉडी में बने एक खुफिया केबिन में शराब छुपाई गई थी।

इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (NH 52) पर लसेडी टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान हिसार की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक चालक को पुलिस ने जांच के लिए कंटेनर ट्रक को रोकने का संकेत दिया, लेकिन ट्रक चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने कंटेनर ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया। चालक से नाकाबंदी तोड़कर भागने के प्रयास के बो में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और घबरा गया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम हनुमान राम (25) निवासी धीरानियों की ढाणी सरली पुलिस थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर (Barmer) होना बताया। साथ ही कंटेनर ट्रक में शराब होने की जानकारी दी।

पहले तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला
थानाधिकारी सहित पुलिस दल ने जब बंद बॉडी कंटेनर ट्रक की जांच शुरू की तो कंटेनर ट्रक के पीछे बने दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला खुलवाया तो अंदर कुछ भी नहीं था।

बना रखा था खुफिया केबिन
पुलिसकर्मियों ने बंद कंटेनर ट्रक की बारीकी से जांच की तो कंटेनर में खुफिया केबिन बना हुआ था। कंटेनर ट्रक की बॉडी में आगे चालक के पीछे अलग से बने केबिन बना हुआ था जिसमें एक गेट बना हुआ था जिस पर लोहे का पल्ला लगा हुआ था और उसमें नट कसे हुए थे। पुलिस ने नट को खोलकर गेट पर लगी लोहे की चादर को अलग करके देखा तो एक खूफिया केबिन मिला जिसमे अंग्रेजी शराब के कुल 215 कार्टन भरे हुए थे।

न लाइसेंस न परमिट फिर भी हो रही थी शराब की तस्करी
थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि चालक से शराब के लाइसेंस या परमिट के बारे में पूछा तो उसके पास दोनों ही नहीं थे जिसके बाद शराब सहित कंटेनर को जब्त कर चालक को गिरतार कर लिया गया। पुलिस ने राजस्थान आबकारी अधिनियम अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में एएसआई रामनिवास, कांस्टेबल संदीप कुमार, बने सिंह, मुकेश कुमार ,पवन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई।

चालक को भी नहीं पता था शराब कहा जानी थी
प्रारंभिक पूछताछ में चालक हनुमान राम ने बताया कि उसको भी पता नहीं है कि शराब कहां जानी है और कहां ट्रक खाली होगा। मामले में थानाधिकारी का कहना है कि आरोपी से पूछताछ करने के बाद ही शराब तस्करी के मामले में समुचित खुलासा हो सकेगा।

इनका कहना है
शराब सहित एक कंटेनर ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरतार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लेंगे जिसके बाद शराब तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार सिहाग, थाना अधिकारी, सादुलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से अवैध अंग्रेजी शराब के 215 कंटेनर किए जब्त

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Firing: चूरू में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, कॉलोनी में युवक पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार

Churu Firing
चूरू

चूरू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ के करोड़ नकली नोटों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 लग्जरी कारें जब्त

चूरू

Rajasthan: फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर चुनाव लड़ी महिला सरपंच, अब मिली 3 साल की सजा; जानें पूरा मामला

NSUI Rajasthan State President Vinod Jakhar and nine other accused denied bail court dismisses plea
चूरू

Rajasthan : फर्जी प्रमाणपत्र से चुनाव लड़ा, महिला सरपंच को तीन वर्ष की सजा

साइबर अपराध के मास्टर माइंड ने इसके बैंक खाते का उपयोग किया और काम निकलने के बाद फ्री छोड़ दिया। इससे गिरफ्तार युवक साइबर अपराध में उसके बैंक खाते का उपयोग किए जाने से बेखबर रहा
चूरू

Churu : 80 किलो 95 ग्राम डोडा पोस्त बरामद पांच आरोपी गिरतार, दो वाहन जब्त

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.