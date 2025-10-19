Churu : राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से अवैध अंग्रेजी शराब के 215 कंटेनर किए जब्त

सादुलपुर. पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही पंजाब निर्मित अवैध शराब सहित पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर ट्रक से 215 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 15 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच के दौरान बंद कंटेनर बॉडी में बने एक खुफिया केबिन में शराब छुपाई गई थी।
इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (NH 52) पर लसेडी टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान हिसार की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक चालक को पुलिस ने जांच के लिए कंटेनर ट्रक को रोकने का संकेत दिया, लेकिन ट्रक चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने कंटेनर ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया। चालक से नाकाबंदी तोड़कर भागने के प्रयास के बो में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और घबरा गया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम हनुमान राम (25) निवासी धीरानियों की ढाणी सरली पुलिस थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर (Barmer) होना बताया। साथ ही कंटेनर ट्रक में शराब होने की जानकारी दी।
पहले तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला
थानाधिकारी सहित पुलिस दल ने जब बंद बॉडी कंटेनर ट्रक की जांच शुरू की तो कंटेनर ट्रक के पीछे बने दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला खुलवाया तो अंदर कुछ भी नहीं था।
बना रखा था खुफिया केबिन
पुलिसकर्मियों ने बंद कंटेनर ट्रक की बारीकी से जांच की तो कंटेनर में खुफिया केबिन बना हुआ था। कंटेनर ट्रक की बॉडी में आगे चालक के पीछे अलग से बने केबिन बना हुआ था जिसमें एक गेट बना हुआ था जिस पर लोहे का पल्ला लगा हुआ था और उसमें नट कसे हुए थे। पुलिस ने नट को खोलकर गेट पर लगी लोहे की चादर को अलग करके देखा तो एक खूफिया केबिन मिला जिसमे अंग्रेजी शराब के कुल 215 कार्टन भरे हुए थे।
न लाइसेंस न परमिट फिर भी हो रही थी शराब की तस्करी
थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि चालक से शराब के लाइसेंस या परमिट के बारे में पूछा तो उसके पास दोनों ही नहीं थे जिसके बाद शराब सहित कंटेनर को जब्त कर चालक को गिरतार कर लिया गया। पुलिस ने राजस्थान आबकारी अधिनियम अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में एएसआई रामनिवास, कांस्टेबल संदीप कुमार, बने सिंह, मुकेश कुमार ,पवन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई।
चालक को भी नहीं पता था शराब कहा जानी थी
प्रारंभिक पूछताछ में चालक हनुमान राम ने बताया कि उसको भी पता नहीं है कि शराब कहां जानी है और कहां ट्रक खाली होगा। मामले में थानाधिकारी का कहना है कि आरोपी से पूछताछ करने के बाद ही शराब तस्करी के मामले में समुचित खुलासा हो सकेगा।
इनका कहना है
शराब सहित एक कंटेनर ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरतार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लेंगे जिसके बाद शराब तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार सिहाग, थाना अधिकारी, सादुलपुर
