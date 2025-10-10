Churu : बाइक पर सवार दो युवकों ने शराब ठेके पर की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

सादुलपुर. सांखू तिराहे पर स्थित एक शराब ठेके पर गोली चलने जैसे आवाज होने से क्षेत्र में एक बारगी अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही एएसपी किशोरी लाल, प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल तथा थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर मौका निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि फायरिंग हुई है या नहीं।
थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घटना के बाद नाकाबंदी की गई, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फायरिंग असली बंदूक से हुई है या नकली से। घटनास्थल से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अभी तक जिन सीसीटी कैमरों की जांच की गई है, उनमें भी फायरिंग करने की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है। शहर में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि शुरुआत में लोगों को फायरिंग होने जैसी आवाज सुनाई दी थी जिससे एक बारगी तो लोग डर गए थे। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई की फायरिंग असली गन से हुई है या नकली से। उन्होंने आगे कहा कि पास में पुल निर्माण का काम भी चल रहा है। हो सकता है कि वहां से ऐसकी कोई धमाके की आवाज हुई हो जिससे लोगों को फायरिंग करने की घटना लगी हो। वहीं, दीपावली पर्व पास में होने के कारण संभवत: किसी ने पटाखे वाली बंदूक भी चलाई हो जिससे लगा हो किसी ने फायरिंग की हो। मामले की जांच की जा रही है।
खंगाले सीसीटीवी फुटेज
पुलिस ने घटना स्थल को सीज कर आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करने के साथ ही वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई जिससे यह पता लग सके कि किसी ने फायरिंग की है। न ही गोली चलने के कोई निशान मिले हैं। थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि मामले में शराब ठेकेदार भी असमंझस की स्थिति में है। अभी तक मामला दर्ज करवाने के लिए कोई शिकायत नहीं की है।
अफरा-तफरी का माहौल
सांखू फाटक स्थित शराब के ठेके के बाहर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वहां पर गोली चलने जैसे आवाज से लोग डर गए। दुकानदारों ने बताया कि अचानक गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि हुआ किया है। गोली असली बंदूक से चली से या नकली से। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी जिसके बाद आला अधिकारी मय जाप्ता घटना स्थल पहुंचे।
जांच के बाद ही पता चलेगा
थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को निकालकर घटना की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस इस मामले की भी गहनता से जांच कर रही है कि फायरिंग नकली पिस्तौल या असली पिस्तौल से की गई है। घटनास्थल से भी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके की फायरिंग हुई है। बाकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर फायरिंग हुई होती तो दीवार पर या अन्य जगहों पर कोई निशान जरूर बनता। लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।
