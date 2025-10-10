Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : बाइक पर सवार दो युवकों ने शराब ठेके पर की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घटना के बाद नाकाबंदी की गई, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फायरिंग असली बंदूक से हुई है या नकली से। घटनास्थल से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अभी तक जिन सीसीटी कैमरों की जांच की गई है, उनमें भी फायरिंग करने की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है। शहर में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है।

2 min read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 10, 2025

सादुलपुर. सांखू तिराहे पर स्थित एक शराब ठेके पर गोली चलने जैसे आवाज होने से क्षेत्र में एक बारगी अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही एएसपी किशोरी लाल, प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल तथा थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर मौका निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि फायरिंग हुई है या नहीं।

थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घटना के बाद नाकाबंदी की गई, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फायरिंग असली बंदूक से हुई है या नकली से। घटनास्थल से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अभी तक जिन सीसीटी कैमरों की जांच की गई है, उनमें भी फायरिंग करने की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है। शहर में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में लोगों को फायरिंग होने जैसी आवाज सुनाई दी थी जिससे एक बारगी तो लोग डर गए थे। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई की फायरिंग असली गन से हुई है या नकली से। उन्होंने आगे कहा कि पास में पुल निर्माण का काम भी चल रहा है। हो सकता है कि वहां से ऐसकी कोई धमाके की आवाज हुई हो जिससे लोगों को फायरिंग करने की घटना लगी हो। वहीं, दीपावली पर्व पास में होने के कारण संभवत: किसी ने पटाखे वाली बंदूक भी चलाई हो जिससे लगा हो किसी ने फायरिंग की हो। मामले की जांच की जा रही है।

खंगाले सीसीटीवी फुटेज

पुलिस ने घटना स्थल को सीज कर आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करने के साथ ही वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई जिससे यह पता लग सके कि किसी ने फायरिंग की है। न ही गोली चलने के कोई निशान मिले हैं। थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि मामले में शराब ठेकेदार भी असमंझस की स्थिति में है। अभी तक मामला दर्ज करवाने के लिए कोई शिकायत नहीं की है।

अफरा-तफरी का माहौल

सांखू फाटक स्थित शराब के ठेके के बाहर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वहां पर गोली चलने जैसे आवाज से लोग डर गए। दुकानदारों ने बताया कि अचानक गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि हुआ किया है। गोली असली बंदूक से चली से या नकली से। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी जिसके बाद आला अधिकारी मय जाप्ता घटना स्थल पहुंचे।

जांच के बाद ही पता चलेगा

थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को निकालकर घटना की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस इस मामले की भी गहनता से जांच कर रही है कि फायरिंग नकली पिस्तौल या असली पिस्तौल से की गई है। घटनास्थल से भी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके की फायरिंग हुई है। बाकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर फायरिंग हुई होती तो दीवार पर या अन्य जगहों पर कोई निशान जरूर बनता। लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 12:02 pm

Published on:

10 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : बाइक पर सवार दो युवकों ने शराब ठेके पर की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कोड योगी बनेगा विद्यार्थियों के जीवन का सारथी, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे निशुल्क पढ़ाई

Rajasthan Education
चूरू

Churu : शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता पृथ्वी सिंह का अपहरण कर मारपीट की

चूरू

रंग-बिरंगी तितलियों से महकी चूरू के तालछापर की धरती, हिमालय से हजारों किलोमीटर उड़ान भर हर साल पहुंचती हैं

चूरू

Churu : सदर पुलिस, डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 30 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

चूरू

सादुलपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो गड्ढे में गिरा, नीचे गिरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.