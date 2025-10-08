Patrika LogoSwitch to English

Churu : सदर पुलिस, डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 30 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

कार सवार पांचों आरोपी पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिसके बाद पुलिस ने पांचों तस्करों को गिरतार कर अवैध डोडा पोस्त छिलका और कार को जब्त कर लिया।

less than 1 minute read

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Oct 08, 2025

चूरू. शहर की सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को एनएच 52 पर ढाढर टोल के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 30 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिलका बरामद किया। इसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। अवैध डोडा पोस्त की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 5 तस्कारों को गिरतार कर उनकी कार को भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने एनएच 52 पर ढाढर टोल के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान रतननगर की तरफ से हरियाणा नंबर की कार आती हुई दिखाई दी जिसे रुकने का इशारा किया गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 30 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिलका मिला।

कार सवार पांचों आरोपी पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिसके बाद पुलिस ने पांचों तस्करों को गिरतार कर अवैध डोडा पोस्त छिलका और कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने हरियाणा के खेरातीखेड़ा निवासी संजय कुमार वाल्मीकि (30), सुरेश कुमार गुर्जर (40), संपत गुर्जर (31), सुभाष मेघवाल (40) और अवतार सिंह (27) को गिरतार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी तस्कर डोडा पोस्त अजमेर के पास से लेकर आए थे और इसे हरियाणा में तस्करी कर ले जा रहे थे। इस कार्रवाई में सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह, कांस्टेबल नवीन सांगवान, सरजीत सिंह, धर्मेंद्र और डीएसटी टीम के सदस्य शामिल थे।

Updated on:

08 Oct 2025 12:05 pm

Published on:

08 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : सदर पुलिस, डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 30 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

