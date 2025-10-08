Churu : सदर पुलिस, डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 30 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

चूरू. शहर की सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को एनएच 52 पर ढाढर टोल के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 30 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिलका बरामद किया। इसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। अवैध डोडा पोस्त की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 5 तस्कारों को गिरतार कर उनकी कार को भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने एनएच 52 पर ढाढर टोल के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान रतननगर की तरफ से हरियाणा नंबर की कार आती हुई दिखाई दी जिसे रुकने का इशारा किया गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 30 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिलका मिला।