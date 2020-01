राजस्थान: फतेहपुर-सालासर NH-58 पर भीषण सड़क हादसा, कार-ट्रक भिड़ंत में 7 की मौत

Churu Salasar Fatehpur Road Accident, Car Truck Collision, 7 Dead

राजस्थान के चूरू में ट्रक-कार भिड़ंत के भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा चूरू जिले के सालासर इलाके में नेशनल हाईवे-58 पर हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हादसा न्यामा गांव के पास हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस भीषण हादसे पर दुःख जताया है।



जानकारी के अनुसार कार सवार 8 लोग रोलसाहबसर से सुजानगढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि कार सवार 7 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।



हादसे की वास्तविक वजह क्या रही इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। ट्रक से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। ज़ोरदार भिड़ंत होने की वजह से कार सवार लोग क्षतिग्रस्त वाहन में बुरी तरह से फंस गए।

सूचना पाकर सालासर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे हुए लोगों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जब तक कार सवार लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक देर हो चुकी थी। आठ में से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया था।

सीएम गहलोत ने जताया दुःख

सालासर में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुःख प्रकट किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'चूरू में सालासर फतेहपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में सात लोगों की मौत का पता चलने पर गहरा दुख हुआ है। मृतक परिजनों को मेरी संवेदनाएं। उन्हें करने की ईश्वर शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ।'

Deeply saddened to know of a road accident in which seven people have lost lives at Salasar Fatehpur Road in Salasar area, Churu. My heart goes out to their families. May they find strength. Prayers for speedy recovery of those injured. #Rajasthan