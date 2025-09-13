Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Churu : दामाद पर भूत-प्रेत का साया बताकर मार डाला, बेटे की ​शिकायत पर 25 दिन बाद कब्र से शव निकलवाकर कराया पोस्टमॉर्टम

थानाधिकारी दिलीपसिंह ने बताया कि 27 अगस्त को कस्बे के वार्ड 17 में रहने वाले इमरान पुत्र महबूब खां ने कोर्ट के जरिए मुकद्दमा दर्ज कराया था कि उसके ननिहाल पक्ष के लोगों ने 17 अगस्त को रतनगढ में उसके पिता महबूब खां को जादू टोना करके जबरन मौत के घाट उतार दिया था।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Sep 13, 2025

रतनगढ़. कस्बे में चूरू रोड़ वाली कब्रिस्तान से शुक्रवार को पुलिस ने शुक्रवार को कब्र से शव निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। थानाधिकारी दिलीपसिंह ने बताया कि 27 अगस्त को कस्बे के वार्ड 17 में रहने वाले इमरान पुत्र महबूब खां ने कोर्ट के जरिए मुकद्दमा दर्ज कराया था कि उसके ननिहाल पक्ष के लोगों ने 17 अगस्त को रतनगढ में उसके पिता महबूब खां को जादू टोना करके जबरन मौत के घाट उतार दिया था।

परिवादी ने आगे बताया उस समय शव का पोस्टमार्टम करवाना चाहा, लेकिन आरोपियों ने उन्हें कार्रवाई करने से डरा दिया था। इसलिए शव को 17 अगस्त को बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया था। 27 अगस्त को मुकद्दमा दर्ज होने के बाद शुक्रवार को शव को कब्र से निकाल कर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

ज्ञातव्य रहे कि मृतक के ससुराल वालों ने उसमें भूत प्रेत बताकर इस प्रकार के टोटके उस पर आजमाए कि उसकी जान तक चली गई जिसे आरोपियों ने यह कहकर टाल दिया कि इसमें प्रेत आत्मा का साया था और उसी ने इसकी जान ले ली।

Published on:

13 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : दामाद पर भूत-प्रेत का साया बताकर मार डाला, बेटे की ​शिकायत पर 25 दिन बाद कब्र से शव निकलवाकर कराया पोस्टमॉर्टम

