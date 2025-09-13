Churu : दामाद पर भूत-प्रेत का साया बताकर मार डाला, बेटे की ​शिकायत पर 25 दिन बाद कब्र से शव निकलवाकर कराया पोस्टमॉर्टम

रतनगढ़. कस्बे में चूरू रोड़ वाली कब्रिस्तान से शुक्रवार को पुलिस ने शुक्रवार को कब्र से शव निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। थानाधिकारी दिलीपसिंह ने बताया कि 27 अगस्त को कस्बे के वार्ड 17 में रहने वाले इमरान पुत्र महबूब खां ने कोर्ट के जरिए मुकद्दमा दर्ज कराया था कि उसके ननिहाल पक्ष के लोगों ने 17 अगस्त को रतनगढ में उसके पिता महबूब खां को जादू टोना करके जबरन मौत के घाट उतार दिया था।