Churu Weather: शरद ऋतु में चिलचिलाती धूप से मरुस्थल का प्रवेश द्वार हुआ गर्म

आश्विन कृष्ण पक्ष बीत जाने के साथ शुरू हुए शुक्ल पक्ष में चल रही शरद ऋतु में शुरू होनेवाली गुलाबी सर्दी फीकी पड़ रही है। आमतौर पर शारदीय नवरात्र तक शरद ऋतु खुशनुमा शीतलता का अहसास करवाया करती है लेकिन इस बाद अत्यधिक बारिश होने के बावजूद मौसम इतना शुष्क हो रहा हैं कि दिन में चमकने वाली तेज धूप ने यहां की मरुधर माटी को गर्म कर दिया है। हालांकि आसोज में धूप तेज हुआ करती है फिर भी हवाओं से नमी भी हुआ करती है लेकिन इस बार न केवल दिन गर्म है बल्कि रात्रि में भी तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आ रही है इसलिए आमजन को रातभर कूलर पंखे चलाने पड़ रहे हैं। रविवार को दिनभर धूप में तेजी रही और सुबह का तापमान 24.6 रहा। मौसम केन्द्र ने अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
खेतों में खरीफ की फसल की कटाई का काम जोरो पर चल रहा है लेकिन इन दिनों तीखी धूप और बढ़ती गर्मी से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। हालांकि गर्मी को देखते हुए खेतीहर श्रमिक सुबह जल्दी ही लावणी में जुट जाते हैं फिर भी दोपहर 12 बजे कचोटने वाली धूप से बचने के लिए उन्हें जांटी छाया में विश्राम करना ही पड़ रहा है। दिनभर तीखी धूप के कारण किसान और खेतीहर श्रमिक केवल दिन के प्रथम प्रहर में लावणी कर पा रहे हैं। किसान रामेश्वर ने बताया कि आसोज में तावड़ो तेज ही पड़्या करै। वे कहते हैं, आसोज में धूप तेज ही रहती है लेकिन शाम तक मौसम ठीक हो जाता है लेकिन इसबार गर्मी कुछ तेज ही है।
बीत रहे सप्ताहभर चूरू के तापमान में उथल पुथल रही। आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी पर तापमापी पारा 36 पार पहुंचा और निरंतर बढ़ता रहा। सुबह और शाम के तापमान में निरंतर उतार चढ़ाव रहा और यहां का तापमापी पारा 39 डिग्री पार दर्ज हुआ।
साल के आखरी सूर्य ग्रहण के दिन रहे रविवार को भले ही भारत में ग्रहण का असर नहीं रहा होगा। भारतवर्ष में इस खगोलीय घटना का नजारा नहीं दिखा लेकिन चूरू में सूर्य इस कदर चमके की यहां जेठ जैसी दुपहरी रही। सूर्य को ग्रहण रात्रि को लगा और शुद्धी का समय भी रात का रहा लेकिन इससे पहले चूरू में सूर्य कुपित नजर आए। हालांकि रवि को सुबह के तापमान में शनिवार की वनिस्पत गिरावट आई और तापमापी पारा 26.3 से लुढ़ककर 24.6 पर आकर टिका लेकिन दिनभर रही तीखी धूप से मौसम फिर गर्म हो उठा।
|दिनांक
|न्यूनतम
|अधिकतम
|15 सितंबर
|24.6
|36.9
|16 सितंबर
|24.4
|37.0
|17 सितंबर
|25.2
|37.7
|18 सितंबर
|24.8
|38.4
|19 सितंबर
|26.5
|39.1
|20 सितंबर
|26.3
|38.3
|21 सितंबर
|24.6
|38.9
|22 सितंबर
|24.5
|…