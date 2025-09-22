Churu Weather: शरद ऋतु में चिलचिलाती धूप से मरुस्थल का प्रवेश द्वार हुआ गर्म

आश्विन कृष्ण पक्ष बीत जाने के साथ शुरू हुए शुक्ल पक्ष में चल रही शरद ऋतु में शुरू होनेवाली गुलाबी सर्दी फीकी पड़ रही है। आमतौर पर शारदीय नवरात्र तक शरद ऋतु खुशनुमा शीतलता का अहसास करवाया करती है लेकिन इस बाद अत्यधिक बारिश होने के बावजूद मौसम इतना शुष्क हो रहा हैं कि दिन में चमकने वाली तेज धूप ने यहां की मरुधर माटी को गर्म कर दिया है। हालांकि आसोज में धूप तेज हुआ करती है फिर भी हवाओं से नमी भी हुआ करती है लेकिन इस बार न केवल दिन गर्म है बल्कि रात्रि में भी तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आ रही है इसलिए आमजन को रातभर कूलर पंखे चलाने पड़ रहे हैं। रविवार को दिनभर धूप में तेजी रही और सुबह का तापमान 24.6 रहा। मौसम केन्द्र ने अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।