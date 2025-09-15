Churu : पशु चिकित्सालय खुद बीमार, 23 दिन बाद भी नहीं निकासित हुआ बरसाती पानी

2-2 फुट भरा है पानी

अतिवृष्टि के 23 दिनों के बाद भी सरकारी चिकित्सालय में दो से तीन फीट तक पानी भरा है। जहां पर मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फेलने की संभावना है। इस सरकारी संस्थान से पानी निकासी को लेकर विभाग, जिला प्रशासन व नगर परिषद कोई गंभीर नहीं है। इसलिए 23 दिनों बाद भी जल निकासी के लिए यहां पर न तो मोटर पंप लगाया और ना ही पीटीओ । खास बात यह है कि अन्य जल भराव क्षेत्र या संस्थाओं अथवा परिसरों से नगर परिषद पानी निकासी के प्रबंध कर रही है। एफसीआई जैसे संस्थानों में सात संसाधन लगे हैं लेकिन पशु चिकित्सालय के लिए एक भी संसाधन सुलभ नहीं हो पाया है।