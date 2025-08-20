तारानगर. चूरू जिले के तारानगर में बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती का अपहरण करने की कोशिश की। इस संबंध में युवती के दादा ने अपहरण की कोशिश करने, उसके पुत्र व परिवार के दो अन्य सदस्यों को एसयूवी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश का मामला 3 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस के मुताबिक तारानगर कस्बे के वार्ड 27 देगाबास निवासी श्यामसुन्दर पुत्र गौरीशंकर शर्मा ने रिपोर्ट दी कि सोमवार रात्रि करीब 8 बजे उनके मोहल्ले के महेश कुमार पुत्र सुभाष चंद्र बेनीवाल, अनिल व अमित पुत्रगण दलीप बेनीवाल निवासी वार्ड 27, देगावास तारानगर बाइक लेकर 2-3 बार उनके घर के सामने आए और उनके साथ गाली-गलौच कर मारपीट पर उतारू हो गए।
उसके बाद उक्त तीनों करीब रात्रि 8.30 बजे जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और घर में उनकी पोती का अपहरण करने की नियत से ढूंढने लगे। जब श्यामसुंदर ने उक्त तीनों को घर से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने धक्का मारकर श्यामसुंदर को नीचे पटक दिया और लात-घुसों से मारपीट की। परिवार के अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव और शोर मचाया तो तीनों बदमाश भाग गए।
बेटे पर चढ़ाई गाड़ी
पीड़ित ने बताया कि थोड़ी देर जब उसका पुत्र अशोक घर के पास गली में खड़ा था तो तीनों बदमाशों व 4-5 अन्य लोग एसयूवी में आए और अशोक को जान से मारने की नियत से उस पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे वह बेहोश हो गया। अशोक के दाहिने पैर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। बेटे को गाड़ी के नीचे पड़ा देखकर परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने सभी को जान से मारने की नियत से उन पर भी गाड़ी चढ़ाई जिसमें भगवानाराम शर्मा भी गाड़ी की चपेट में आ गया व भंवरलाल गाड़ी का धक्का लगने से दूर जाकर गिर गया। गाड़ी की चपेट में आने से उन दोनों को भी गंभीर चोटें आई। पीड़ित ने बताया इसके बाद सभी आरोपी उसे व परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उसके बाद अशोक व भगवानाराम को मोहल्लेवासियों ने राजकीय अस्पताल तारानगर में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया।
पोती को उठाकर ले जाने की दी थी धमकी
पीड़ित श्यामसुंदर ने रिपोर्ट में बताया कि पुरानी रंजीश को लेकर पिछले तीन दिनों से उसे बेटे अशोक, ईश्वर व पोते को फोन कर उनकी पोती को उठाकर ले जाने व सभी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मारपीट व जानलेवा हमले की इस घटना से आक्रोशित पीड़ित परिजनों व विप्र समाज के लोगों ने पुलिस थाने में एकत्रित हो गए व थानाधिकारी गौरव खिड़िया से मिलकर घटना पर रोष जताते हुए आरोपितों को शीघ्र गिरतार करने की मांग की।