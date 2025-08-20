पीड़ित ने बताया कि थोड़ी देर जब उसका पुत्र अशोक घर के पास गली में खड़ा था तो तीनों बदमाशों व 4-5 अन्य लोग एसयूवी में आए और अशोक को जान से मारने की नियत से उस पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे वह बेहोश हो गया। अशोक के दाहिने पैर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। बेटे को गाड़ी के नीचे पड़ा देखकर परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने सभी को जान से मारने की नियत से उन पर भी गाड़ी चढ़ाई जिसमें भगवानाराम शर्मा भी गाड़ी की चपेट में आ गया व भंवरलाल गाड़ी का धक्का लगने से दूर जाकर गिर गया। गाड़ी की चपेट में आने से उन दोनों को भी गंभीर चोटें आई। पीड़ित ने बताया इसके बाद सभी आरोपी उसे व परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उसके बाद अशोक व भगवानाराम को मोहल्लेवासियों ने राजकीय अस्पताल तारानगर में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया।