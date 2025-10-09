Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Rajasthan: कोड योगी बनेगा विद्यार्थियों के जीवन का सारथी, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे निशुल्क पढ़ाई

Rajasthan News: विद्यार्थियों को सही दिशा एवं शिक्षा मिले तो निश्चित ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान समय में नई तकनीकी से बच्चे पढ रहे हैं।

2 min read

चूरू

image

Nirmal Pareek

Oct 09, 2025

Rajasthan Education

फोटो- मेटा AI

Rajasthan News: विद्यार्थियों को सही दिशा एवं शिक्षा मिले तो निश्चित ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान समय में नई तकनीकी से बच्चे पढ रहे हैं। इसी में एक नवाचार हुआ है ‘कोड योगी’, जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नया सारथी बन गया है। फिलहाल शहीद विनोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपालु में कोड योगी से पढाई शुरु की गई है जो विद्यार्थियों को एआई क्रांति व आधुनिक तकनीकी कौशल से रूबरू कराएगी।

प्राचार्य मेघाराम मीणा ने बताया कि कोड योगी पहल प्रारभ की गई। उसके माध्यम से विद्यार्थियों को जीरो से कोडिंग कोर्स पढाकर एडवांस लेवल तक सिखाकर उनके आत्मविश्वास को बढाया जाएगा।

लैपटॉप, कंप्यूटर की जरूत नहीं

कोड योगी सॉफ्टवेयर कोडिंग एंव ऐप्स तैयार करना सिखाता है। इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छे पैकेज के साथ अवसर मिलेगें। प्रभारी टीना गुलिया ने बताया कि कोड योगी से कोडिंग सीखने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। इसके लिए छात्र के पास स्मार्टफोन एवं डाटा पैक होना ही पर्याप्त है। आप ऑनलाइन कोड एडिटर की मदद से मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते है।

कोड योगी में पढ़ाए जाने वाले विषय

उप प्रार्चाय दिनेश कुमार ने बताया कि कोड योगी में एचटीएमएल एंड सीएसएस, जावा एंड टाइप स्किक्रप्ट, एनी सॉफ्टवेयर लेंग्वेज, एडब्ल्यूएस आदि विषयों को कवर किया गया है। शहीद विनोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपालु में कोंडिग लैब की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है, जो आवश्यकतानुसार सभी छात्रों के लिए खुली रहेगी।

इनका कहना है...

यह पूरा कोर्स टेलीग्राम ऐप पर चलेगा। वहां से वीडियो देख सकते हैं, साथ ही एसाइननमेंट, प्रश्न और समस्याएं भी पूछ सकते हैं। भविष्य में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट फील्ड में अपना कॅरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को लाखों रुपए महीना की सैलरी भी मिल सकती है।

- डॉ. सुमन जाखड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलपुर

ये भी पढ़ें

IT Raid: डूंगरपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड, ठेकेदार के घर और ऑफिस में चल रही कारवाई
डूंगरपुर
IT Raid In Dungarpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: कोड योगी बनेगा विद्यार्थियों के जीवन का सारथी, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे निशुल्क पढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu : शराब ठेकेदारों ने भाजपा नेता पृथ्वी सिंह का अपहरण कर मारपीट की

चूरू

रंग-बिरंगी तितलियों से महकी चूरू के तालछापर की धरती, हिमालय से हजारों किलोमीटर उड़ान भर हर साल पहुंचती हैं

चूरू

Churu : सदर पुलिस, डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 30 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

चूरू

सादुलपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो गड्ढे में गिरा, नीचे गिरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

चूरू

चूरू में भीषण हादसा: तेज रफ्तार बस की टक्कर से जीप के परखच्चे उड़े, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल

churu accident
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.