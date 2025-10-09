Rajasthan: कोड योगी बनेगा विद्यार्थियों के जीवन का सारथी, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे निशुल्क पढ़ाई

फोटो- मेटा AI
Rajasthan News: विद्यार्थियों को सही दिशा एवं शिक्षा मिले तो निश्चित ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान समय में नई तकनीकी से बच्चे पढ रहे हैं। इसी में एक नवाचार हुआ है ‘कोड योगी’, जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नया सारथी बन गया है। फिलहाल शहीद विनोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपालु में कोड योगी से पढाई शुरु की गई है जो विद्यार्थियों को एआई क्रांति व आधुनिक तकनीकी कौशल से रूबरू कराएगी।
प्राचार्य मेघाराम मीणा ने बताया कि कोड योगी पहल प्रारभ की गई। उसके माध्यम से विद्यार्थियों को जीरो से कोडिंग कोर्स पढाकर एडवांस लेवल तक सिखाकर उनके आत्मविश्वास को बढाया जाएगा।
कोड योगी सॉफ्टवेयर कोडिंग एंव ऐप्स तैयार करना सिखाता है। इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छे पैकेज के साथ अवसर मिलेगें। प्रभारी टीना गुलिया ने बताया कि कोड योगी से कोडिंग सीखने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। इसके लिए छात्र के पास स्मार्टफोन एवं डाटा पैक होना ही पर्याप्त है। आप ऑनलाइन कोड एडिटर की मदद से मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते है।
उप प्रार्चाय दिनेश कुमार ने बताया कि कोड योगी में एचटीएमएल एंड सीएसएस, जावा एंड टाइप स्किक्रप्ट, एनी सॉफ्टवेयर लेंग्वेज, एडब्ल्यूएस आदि विषयों को कवर किया गया है। शहीद विनोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपालु में कोंडिग लैब की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है, जो आवश्यकतानुसार सभी छात्रों के लिए खुली रहेगी।
यह पूरा कोर्स टेलीग्राम ऐप पर चलेगा। वहां से वीडियो देख सकते हैं, साथ ही एसाइननमेंट, प्रश्न और समस्याएं भी पूछ सकते हैं। भविष्य में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट फील्ड में अपना कॅरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को लाखों रुपए महीना की सैलरी भी मिल सकती है।
- डॉ. सुमन जाखड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलपुर
