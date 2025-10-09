Rajasthan: कोड योगी बनेगा विद्यार्थियों के जीवन का सारथी, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे निशुल्क पढ़ाई

Rajasthan News: विद्यार्थियों को सही दिशा एवं शिक्षा मिले तो निश्चित ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान समय में नई तकनीकी से बच्चे पढ रहे हैं। इसी में एक नवाचार हुआ है ‘कोड योगी’, जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नया सारथी बन गया है। फिलहाल शहीद विनोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपालु में कोड योगी से पढाई शुरु की गई है जो विद्यार्थियों को एआई क्रांति व आधुनिक तकनीकी कौशल से रूबरू कराएगी।