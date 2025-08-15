राजस्थान में कांग्रेस नेता का निधन, पूर्व MLA ने देवर की मौत पर जताया दुख… क्षेत्र में शोक की लहर

पूर्व विधायक कृष्णा पूनियां ने अपने देवर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा- 'मेरे देवर सतीश पूनियां (पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सादुलपुर, चुरु) का आकस्मिक निधन आज दिनांक 15 अगस्त को हो गया है।' उन्होंने बताया कि उनका अंतिम संस्कार 16 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव गागडवास, तहसील राजगढ़, चूरू में किया जाएगा।