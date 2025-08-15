Patrika LogoSwitch to English

चूरू

राजस्थान में कांग्रेस नेता का निधन, पूर्व MLA ने देवर की मौत पर जताया दुख… क्षेत्र में शोक की लहर

राजस्थान में कांग्रेस नेता के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

चूरू

Lokendra Sainger

Aug 15, 2025

congress leader satish poonia pass away
Photo- Patrika Network

Rajasthan Politics: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सतीश पूनियां का शुक्रवार को 47 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सतीश पूनियां सादुलपुर से पूर्व विधायक कृष्णा पूनियां के देवर थे।

उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सतीश पूनियां के निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गम का माहौल है।

Updated on:

15 Aug 2025 08:17 pm

Published on:

15 Aug 2025 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / राजस्थान में कांग्रेस नेता का निधन, पूर्व MLA ने देवर की मौत पर जताया दुख… क्षेत्र में शोक की लहर

