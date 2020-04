निजामुद्दीन कनेक्शन: एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चूरू-सरदारशहर में भी लगा कर्फ्यू

( Coronavirus In Rajasthan ) खतरे को भांपते हुए चूरू जिला कलक्टर ने चूरू और सरदारशहर में बुधवार रात से ही कफ्र्यू ( Curfew In Churu ) की घोषणा कर दी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कफ्र्यू का पालन सुनिश्चित कराने में किसी तरह की कोताही न बरतें। ( Coronavirus In Churu )