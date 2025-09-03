चूरू जिले के एक होटल में खाने के पैसे को लेकर विवाद, बदमाशों ने घुसकर की तोड़फोड़; 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Churu News: चूरू जिले के सादुलपुर के तारानगर रोड पर स्थित गांव धोलिया में बस स्टैंड के पास एक होटल में खाने के पैसे के विवाद को लेकर होटल में तोड़फोड़ करने, लाठी सरियों से मारपीट करने, गल्ले में रखे 15 हजार रुपए नगद और गले में पहनी सोने की चेन को तोड़कर ले जाने का मामला सामने आया है। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में एक नामजद सहित चार अन्य के खिलाफ शिकायत मिली है।
उन्होंने बताया कि शिकायत में पीडि़त होटल संचालक शिवराज सिंह निवासी महलाना उतरादा ने बताया कि एक सितंबर की शाम को करीब 5.30 बजे उसके होटल पर कुलदीप निवासी महलाना आया तथा होटल में खाना खाया। बिना पैसे दिए जाने लगा तो उसने खाने के पैसे की मांग की तो वह उसके साथ गाली गलोच करने लगा तथा रात को देख लेने की धमकी दी। जाते समय खाने के पैसे भी दे गया।
होटल संचालक ने बताया कि रात्रि करीब 10.15 बजे आरोपी कुलदीप व उसके साथ चार अन्य व्यक्ति हथियार व लाठियां लेकर उसके होटल में घुस गए तथा लाठियों एवं लोहे के सरियों से उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। होटल में काफी तोडफ़ोड़ कर कुर्सियां तोड़ दी। होटल के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर निकाल कर ले गए। उसके काउंटर से 15 हजार रुपए निकाल लिए व उसके गले में पहनी सोने की चैन तोड़कर ले गए।
घटना के दौरान चोट लगने से वह बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज चलने और गंभीर चोट लगने के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं दे सका। शिवराज सिंह ने घटना को लेकर राजगढ थाने में रिपोर्ट दी है, लेकिन इस संबंध में मामला दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।