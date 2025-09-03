चूरू जिले के एक होटल में खाने के पैसे को लेकर विवाद, बदमाशों ने घुसकर की तोड़फोड़; 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Churu News: चूरू जिले के सादुलपुर के तारानगर रोड पर स्थित गांव धोलिया में बस स्टैंड के पास एक होटल में खाने के पैसे के विवाद को लेकर होटल में तोड़फोड़ करने, लाठी सरियों से मारपीट करने, गल्ले में रखे 15 हजार रुपए नगद और गले में पहनी सोने की चेन को तोड़कर ले जाने का मामला सामने आया है। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में एक नामजद सहित चार अन्य के खिलाफ शिकायत मिली है।