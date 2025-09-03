Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: पिता की राख ठंडी होने से पहले ही बेटे की भी सजानी पड़ी चिता, सदमे में परिवार, हर आंख नम

kota news: पिता की मौत से सदमे में आए राजू बैरवा (25) का दिल यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिता की चिता ठंडी होने से पहले ही दो घंटे बाद अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उसकी भी मौत हो गई।

कोटा

Rakesh Mishra

Sep 03, 2025

death of father and son
मृतक पिता-पुत्र। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के कोटा शहर के हरिओम नगर कच्ची बस्ती में एक परिवार को ऐसा दर्द दिया है, जिसे सुनकर हर किसी की आंख भर आई। मंगलवार को यहां एक मजदूर पिता की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के महज दो घंटे बाद ही जवान बेटे ने भी हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। परिवार के सामने दो-दो चिताओं का बोझ ऐसा टूटा कि गरीब हालत में आसपास के लोगों ने चंदा जुटाकर दोनों का अंतिम संस्कार कराया।

लकवा पीड़ित थे पिता

जानकारी के अनुसार हरिओम नगर निवासी पूरी लाल बैरवा (50) मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते थे। कई दिनों से लकवे की तकलीफ झेल रहे पूरी लाल ने मंगलवार सुबह अंतिम सांस ली। परिवार ने गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन यह परिवार के लिए अंत नहीं, बल्कि और गहरे दर्द की शुरुआत थी।

ये भी पढ़ें

IIT Jodhpur में भिड़े डायरेक्टर और सहायक प्रोफेसर, परस्पर FIR दर्ज, एक गिरफ्तार
जोधपुर
IIT jodhpur

बेटे की हार्ट अटैक से मौत

पिता की मौत से सदमे में आए राजू बैरवा (25) का दिल यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिता की चिता ठंडी होने से पहले ही दो घंटे बाद अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उसकी भी मौत हो गई। घरवालों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि चंद घंटों में पिता-पुत्र दोनों ही इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं पाई थी कि बेटे की चिता सजानी पड़ी। मोहल्ले में यह हृदयविदारक दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और आंखें नम हो उठीं।

और फिर जुटानी पड़ी सहयोग राशि

मजदूरी कर गुजारा करने वाले इस परिवार की हालत ऐसी थी कि दोनों चिताओं के खर्च के लिए भी पैसों की तंगी आ गई। आसपास के लोग और परिचित आगे आए और सहयोग राशि जुटाकर पिता और पुत्र का अंतिम संस्कार पूरा कराया।

यह वीडियो भी देखें

अब इस घर में केवल मां गुड्डी और 13 वर्षीय छोटा बेटा अरविंद ही बचे हैं। एक ही दिन में पति और बेटे को खोने वाली गुड्डी का रो-रोकर बुरा हाल है। अरविंद को समझ नहीं आ रहा कि परिवार पर टूटी इस त्रासदी के बाद उसका सहारा कौन होगा। मजदूर परिवार की इस दर्दनाक कहानी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

ये भी पढ़ें

गुजराती छात्रों का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने जबरन थाने में बंद किया, वसूली की, वायरल VIDEO से मचा हड़कंप
सिरोही
Sirohi News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: पिता की राख ठंडी होने से पहले ही बेटे की भी सजानी पड़ी चिता, सदमे में परिवार, हर आंख नम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट