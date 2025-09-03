Rajasthan: पिता की राख ठंडी होने से पहले ही बेटे की भी सजानी पड़ी चिता, सदमे में परिवार, हर आंख नम

पिता की मौत से सदमे में आए राजू बैरवा (25) का दिल यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिता की चिता ठंडी होने से पहले ही दो घंटे बाद अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उसकी भी मौत हो गई। घरवालों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि चंद घंटों में पिता-पुत्र दोनों ही इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं पाई थी कि बेटे की चिता सजानी पड़ी। मोहल्ले में यह हृदयविदारक दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और आंखें नम हो उठीं।