गुजराती छात्रों का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने जबरन थाने में बंद किया, वसूली की, वायरल VIDEO से मचा हड़कंप

वारयल वीडियो में तीन युवक जो कथित रूप से स्वयं को बड़नगर (गुजरात) के मेडिकल कॉलेज का छात्र बता रहे हैं। उनका आरोप है कि वे पांच दोस्त गाड़ी से 30 अगस्त को माउंट आबू घूमने आए थे। यहां एक झरने के पास फोटो खींचने रूके, इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी तीनों को पकड़कर थाने ले गए और बिना जुर्म के रातभर लॉकअप में रखा। गाड़ी भी जब्त कर ली। इस दौरान परेशान करने व गाड़ी छोड़ने के एवज में रुपए मांगने का आरोप लगाया है। छात्रों का यह कथित आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे पर्यटकों को आगाह कर रहे हैं।