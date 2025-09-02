Rajasthan: झमाझम बारिश से राजस्थान में एक और बांध छलका, 5 और छलकने की कगार पर, चहुंओर छाई खुशी

मानसून के दूसरे चरण में अच्छी बारिश होने से मंगलवार को सुबह 8 बजे तक जिले के 30 में से 11 बांधों में चादर चल रही है। जिले के पांच बांध और छलकने की कगार पर है। इससे जिले में चहुंओर खुशी छायी हुई है। इधर, मौसम विभाग ने आगामी चार दिन के लिए और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।