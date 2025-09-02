Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: झमाझम बारिश से राजस्थान में एक और बांध छलका, 5 और छलकने की कगार पर, चहुंओर छाई खुशी

Mansarovar Dam: सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा के कादम्बरी बांध में 94 प्रतिशत व आबूरोड के बत्तीसा नाला में 93 प्रतिशत पानी की आवक

सिरोही

Rakesh Mishra

Sep 02, 2025

sirohi dam news
ओवरफ्लो से बहता पानी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही जिले में गत दो-तीन दिन हुई झमाझम बारिश से अभी नदी-नाले बह रहे हैं, जिससे बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है। इससे सोमवार रात्रि में सिरोही का मानसरोवर बांध भी छलक गया।

मानसून के दूसरे चरण में अच्छी बारिश होने से मंगलवार को सुबह 8 बजे तक जिले के 30 में से 11 बांधों में चादर चल रही है। जिले के पांच बांध और छलकने की कगार पर है। इससे जिले में चहुंओर खुशी छायी हुई है। इधर, मौसम विभाग ने आगामी चार दिन के लिए और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

जिले में औसत की 91.46 प्रतिशत बारिश

जिले में अब तक औसत की 91.46 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। पिण्डवाडा उपखण्ड के 21 फीट की भराव क्षमता वाले कादम्बरी बांध में मंगलवार सुबह 8 बजे 20.50 फीट तथा आबूरोड उपखण्ड के 54.13 फीट की भराव क्षमता वाले बत्तीसा नाला बांध में 51.18 फीट पानी मापा गया।

वेस्ट बनास बांध में 8 इंच की चादर

जिले में पिछले दो दिन हुई अच्छी बारिश से नदी-नालों में पानी वेग के साथ बह रहा है, जिससे तालाब व बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है। सोमवार रात को शहर स्थित मानसरोवर बांध भी छलक गया, जिसको देखने के लिए शहरवासी मंगलवार सुबह ही पहुंच गए।

दिनभर बांध को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इसके साथ ही जिले के 10 बड़े और 20 छोटे जलाशयों में भी 11 जलाशय लबालब हो चुके हैं। वेस्ट बनास बांध में 8 इंच की चादर चल रही है। शहर का मुख्य पेयजल स्रोत अणगोर बांध में मंगलवार सुबह 8 बजे तक 18 फीट पानी की आवक हुई है।

आगामी चार दिन बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग जयपुर ने मंगलवार को नया अलर्ट जारी करते हुए आगामी चार दिन यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ हल्की, मध्यम व तेज बारिश हो सकती है।

Published on:

02 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: झमाझम बारिश से राजस्थान में एक और बांध छलका, 5 और छलकने की कगार पर, चहुंओर छाई खुशी

