Heavy Rain Alert: राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश, इन तारीखों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, 21 जिलों में अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों से सावधान रहने की अपील की है।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आज एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके आगामी 24 घंटों में प.उ. प. दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों व हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। ऐसे में आज भी भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
इसके अलावा पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी भागों में 3 सितंबर से और तेज बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 3-4-5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
इससे अलग मौसम विभाग ने राजस्थान के 21 जिलों में 3 घंटे के अंदर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने डबल अलर्ट जारी किया है। IMD ने बीकानेर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग का अनुमान है कि 3 घंटे के भीतर इन जिलों में बारिश दर्ज हो सकती है।
जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर,बारां, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चुरू, झुंझनूं, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिन जैसलमेर जिले में न के बराबर बारिश हुई थी। ऐसे में यह बारिश जैसलमेर जिले के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
पूरे प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। किसान भी अब अधिक बारिश से परेशान होने लगे हैं। कुछ जगहों पर किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भी तेज बारिश की संभावना जताई है।
पिछले 24 घंटो में राज्य के दौसा में अतिभारी बारिश, झालावाड़, नागौर, जयपुर, करौली, भीलवाड़ा व भरतपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश तथा राज्य के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश दौसा में 177 मिमी. दर्ज हुई है।