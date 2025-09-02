Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Heavy Rain Alert: राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश, इन तारीखों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, 21 जिलों में अलर्ट

Heavy Rain Alert: पूरे देश में बारिश का सिलसिला जारी है, इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान कि लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अंदर अभी और तेज बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 02, 2025

Heavy Rain Alert in Rajasthan
राजस्थान में तेज बारिश की संभावना (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आज एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके आगामी 24 घंटों में प.उ. प. दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों व हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। ऐसे में आज भी भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।

3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के लिए अलर्ट

इसके अलावा पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी भागों में 3 सितंबर से और तेज बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 3-4-5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

21 जिलों में चेतावनी जारी

इससे अलग मौसम विभाग ने राजस्थान के 21 जिलों में 3 घंटे के अंदर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने डबल अलर्ट जारी किया है। IMD ने बीकानेर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग का अनुमान है कि 3 घंटे के भीतर इन जिलों में बारिश दर्ज हो सकती है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर,बारां, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चुरू, झुंझनूं, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिन जैसलमेर जिले में न के बराबर बारिश हुई थी। ऐसे में यह बारिश जैसलमेर जिले के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

बारिश से किसान परेशान

पूरे प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। किसान भी अब अधिक बारिश से परेशान होने लगे हैं। कुछ जगहों पर किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भी तेज बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में सबसे अधिक हुई वर्षा

पिछले 24 घंटो में राज्य के दौसा में अतिभारी बारिश, झालावाड़, नागौर, जयपुर, करौली, भीलवाड़ा व भरतपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश तथा राज्य के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश दौसा में 177 मिमी. दर्ज हुई है।

राजस्थान में भारी बारिश

IMD latest forecast

राजस्थान मानसून

02 Sept 2025 03:09 pm

