Heavy Rain Alert: राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश, इन तारीखों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, 21 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आज एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके आगामी 24 घंटों में प.उ. प. दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों व हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। ऐसे में आज भी भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।