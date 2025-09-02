राजस्थान में 3 जिलों की सीमा पर बना जाखम बांध छलका, उदयपुर में 7 डैम और तालाब अब भी रीते



बागोलिया बांध साल 1956 में बना था। यह मावली क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई का बड़ा स्रोत माना गया, लेकिन इसमें पानी की आवक नहीं होती। यह बांध आखिरी बार वर्ष 2006 में ओवरफ्लो हुआ था। इसके बाद बांध में कभी मामूली आवक हुई तो ज्यादातर समय खाली रहा है। हर साल इसमें डेड स्टोरेज जितना पानी ही आता है। ऐसे में मानसून की अच्छी बरसात के बावजूद बागोलिया बांध नहीं भर पाता।