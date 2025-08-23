Rajasthan: लव मैरिज से खफा लड़की के परिवार ने प्रेमी के घर पर बोला धावा, 23 लोगों ने मिलकर चलाए लाठी-डंडे

Rajasthan Crime: आपसी रंजिश को लेकर कई लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती तारानगर कस्बे के वार्ड 27 निवासी सुभाषचंद्र पुत्र जुगलकिशोर जाट ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि उनके मोहल्ले में ही उसका छोटा भाई दलीप खुद के घर में रहता है। मोहल्ले में ही अशोक कुमार शर्मा का घर है। उनके भाई दलीप के बेटे अनिल व अशोक कुमार की बेटी कंचन के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते अनिल व कंचन ने घर से भागकर शादी कर ली थी। अशोक ने बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट तारानगर थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कंचन को दस्तयाब किया था।
कंचन के परिजन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की पंचायत हुई थी। सुभाष और दलीप तारानगर थाना गए थे। तब से अशोक कुमार व उसका पूरा परिवार उनसे रंजिश रखने लग गया। उन्होंने हमसे घर व मोहल्ला छोड़कर चले जाने के लिए कहा था।
पीड़ित ने बताया मना करने पर नाराज हो गए। इसी बात को लेकर 18 अगस्त को रात करीब 9.30-10 बजे अशोक कुमार पुत्र श्यामलाल अन्य लोगों के साथ उनके घर आया। वे करीब 23 लोग थे और उनके हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी, डण्डे लेकर आए और हमपर हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि हमले में उसकी बेटी सुमित्रा का सिर फूट गया और उसके भी गंभीर चोटें आई। पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट की। शोरगुल सुनकर पड़ोसी आए और उन्हें छुड़ाया। पुलिस ने पीड़ित सुभाष चंद्र के पर्चा बयान पर आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज का जांच शुरू कर दी है।