Rajasthan: लव मैरिज से खफा लड़की के परिवार ने प्रेमी के घर पर बोला धावा, 23 लोगों ने मिलकर चलाए लाठी-डंडे

Rajasthan Crime: आपसी रंजिश को लेकर कई लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती तारानगर कस्बे के वार्ड 27 निवासी सुभाषचंद्र पुत्र जुगलकिशोर जाट ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि उनके मोहल्ले में ही उसका छोटा भाई दलीप खुद के घर में रहता है। मोहल्ले में ही अशोक कुमार शर्मा का घर है। उनके भाई दलीप के बेटे अनिल व अशोक कुमार की बेटी कंचन के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते अनिल व कंचन ने घर से भागकर शादी कर ली थी। अशोक ने बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट तारानगर थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कंचन को दस्तयाब किया था।