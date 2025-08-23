Jaipur Crime: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, मर्डर के केस में जेल गया फिर वापस आकर करने लगा चोरी

आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया गया। आरोपियों ने करधनी के रावण गेट स्थित एक मकान से 22 लाख रुपए व लाखों रुपए कीमत के जेवर चोरी किए थे। वारदात की सूचना पर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आरोपियों के आने-जाने का रूट मैप तैयार कर संदिग्ध ऑटो की तलाश की गई। बाद में करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों की पहचान कर दबोचा।