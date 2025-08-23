Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Crime: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, मर्डर के केस में जेल गया फिर वापस आकर करने लगा चोरी

वारदात की सूचना पर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आरोपियों के आने-जाने का रूट मैप तैयार कर संदिग्ध ऑटो की तलाश की गई।

जयपुर

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

फोटो: पत्रिका

जयपुर के करधनी थाना पुलिस ने शहर के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात करने वाले दो हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए। डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मूलत: बिहार के आरा हाल हरमाड़ा करणी पथ निवासी राजेश श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू और मूलत: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाल करधनी रोहिणी नगर निवासी रणजीत सिंह उर्फ विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया गया। आरोपियों ने करधनी के रावण गेट स्थित एक मकान से 22 लाख रुपए व लाखों रुपए कीमत के जेवर चोरी किए थे। वारदात की सूचना पर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आरोपियों के आने-जाने का रूट मैप तैयार कर संदिग्ध ऑटो की तलाश की गई। बाद में करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों की पहचान कर दबोचा।

आरोपियों ने वारदात कबूल की। फिलहाल उन्हें आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेश के खिलाफ 15 और रणजीत के खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे दिन में ऑटो रिक्शा से ताले लगे मकानों की रेकी कर रात को चोरी करते थे।

हत्या का आरोपी है राजेश

पुलिस ने बताया कि राजेश विश्वकर्मा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसने वर्ष 2013 में संदीप यादव की गोली मारकर हत्या की थी और वर्ष 2018 तक जेल में बंद रहा। वहीं रणजीत पर व्यापारी पर फायरिंग, आर्म्स एक्ट, शराब ठेके पर तोड़फोड़ और नकबजनी के मामले दर्ज हैं।

Published on:

23 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, मर्डर के केस में जेल गया फिर वापस आकर करने लगा चोरी

