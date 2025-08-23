Jaipur: बागेश्वर धाम गए थे सांगानेर से भागे बच्चे, घूमने के लिए 400 रुपए में साइकिल बेची, माता-पिता के छलके आंसू

14 अगस्त को घर से निकलने के बाद मोहित, नितिन और अरमान गांधी नगर स्टेशन पर मिले। यहां कपड़े बदलने के बाद बिना पूछताछ किए ही ट्रेन में चढ़ गए। रास्ते में पता चला कि ट्रेन बरेली जा रही है, तो वे रेवाड़ी उतर गए। यह भी सामने आया कि अरमान ने घूमने के लिए 400 रुपए में अपनी साइकिल बेच दी थी। वहीं रेवाड़ी में मोहित ने ई-मित्र पर आधार कार्ड दिखाकर खाते से 1300 रुपए निकाले। इसके बाद वे ट्रेन से बांदीकुई पहुंचे और 15 अगस्त को खजुराहो होते हुए बागेश्वर धाम पहुंच गए।