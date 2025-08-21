कहां हो मेरे लाल: जयपुर में मासूमों की गुमशुदगी और मौत से मातम, हर घर में पसरा सन्नाटा, परिजनों की आंखों में इंतजार

कभी आंगन में खेलते हंसी-ठिठोली करने वाले बच्चे अब घर में दुख और सन्नाटे की वजह है। परिजन की आंखों में आंसू हैं और दिल में बस यही दुआ है, हमारे लाल सही सलामत लौट आएं। पिछले छह दिन से परिवारजन बच्चों की तलाश में जुटे हैं। करणी विहार थाना क्षेत्र में 15 अगस्त को गुम हुए दो चचेरे भाई संजय (15) और समीर (15) की तलाश में घर का हर कोई बेचैन है। पड़ोस की बुजुर्ग महिला ने संजय और समीर को घर के पास देखा, लेकिन बच्चों ने पुकार सुनी नहीं और आगे बढ़ गए।