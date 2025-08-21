जयपुर में घर के बाहर टहल रही महिला पर कुत्तों का हमला, कई जगह काटा और नोंच डाला, दहशत में लोग

जयपुर: शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह पहाड़गंज के सूरजपोल इलाके में एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
फुटेज में महिला अपने घर के बाहर टहलती हुई दिखाई दे रही है, तभी चार कुत्ते अचानक उस पर झपट पड़े। कुत्ते उसको जगह-जगह से काटते, नोंचते दिखाई दे रहे हैं। हमले से बचने के लिए पीड़िता मदद के लिए चिल्ला रही है। साथ ही कुत्तों को दूर भगाने का भी प्रयास भी कर रही है।
वहीं, महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। घायल महिला को अस्पताल लेकर गए। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कुत्ते झुंड बना कर बैठे रहते हैं और आने-जाने वालों पर टूट पड़ते हैं।
स्थानीय निवासी पूनम शर्मा के अनुसार, घरों से निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। बच्चों को भी अकेले भेजने में डर लगने लगा है। न जाने कब कुत्ते पीछे पड़ जाएं और लहूलुहान कर दें। कई कॉलोनियों के बाहर से तो लोगों का दोपहिया वाहन से निकलना भी दूभर हो गया है।
वाहन चालकों पर ये कुत्ते हमला कर देते हैं, जब वाहन चालक बचने का प्रयास करते हैं तो गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार पार्षद को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
महिला पर आवारा श्वानों के हमले की जानकारी सामने आई है। वार्ड में आवारा श्वानों के बढ़ते हमलों को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
-पारस जैन, पार्षद