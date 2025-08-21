Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में घर के बाहर टहल रही महिला पर कुत्तों का हमला, कई जगह काटा और नोंच डाला, दहशत में लोग

जयपुर में पहाड़गंज के सूरजपोल इलाके में बुधवार सुबह आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कुत्ते महिला को जगह-जगह से काटते नजर आए। चीख सुनकर लोग पहुंचे और महिला को अस्पताल ले जाया गया।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 21, 2025

Jaipur Paharganj Surajpol dogs attack
Play video
महिला पर कुत्तों का हमला (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह पहाड़गंज के सूरजपोल इलाके में एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।


फुटेज में महिला अपने घर के बाहर टहलती हुई दिखाई दे रही है, तभी चार कुत्ते अचानक उस पर झपट पड़े। कुत्ते उसको जगह-जगह से काटते, नोंचते दिखाई दे रहे हैं। हमले से बचने के लिए पीड़िता मदद के लिए चिल्ला रही है। साथ ही कुत्तों को दूर भगाने का भी प्रयास भी कर रही है।

आवाज सुन आसपास के लोग जुटे


वहीं, महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। घायल महिला को अस्पताल लेकर गए। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कुत्ते झुंड बना कर बैठे रहते हैं और आने-जाने वालों पर टूट पड़ते हैं।


घर से निकलने में भी लगता डर

स्थानीय निवासी पूनम शर्मा के अनुसार, घरों से निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। बच्चों को भी अकेले भेजने में डर लगने लगा है। न जाने कब कुत्ते पीछे पड़ जाएं और लहूलुहान कर दें। कई कॉलोनियों के बाहर से तो लोगों का दोपहिया वाहन से निकलना भी दूभर हो गया है।


वाहन चालकों पर ये कुत्ते हमला कर देते हैं, जब वाहन चालक बचने का प्रयास करते हैं तो गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार पार्षद को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महिला पर आवारा श्वानों के हमले की जानकारी सामने आई है। वार्ड में आवारा श्वानों के बढ़ते हमलों को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
-पारस जैन, पार्षद

Published on:

21 Aug 2025 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में घर के बाहर टहल रही महिला पर कुत्तों का हमला, कई जगह काटा और नोंच डाला, दहशत में लोग

