Unique Love Story: फ्रांस की युवती को 10वीं फेल जयपुर के ऑटो ड्राइवर से हो गया था प्यार, अनोखी है ये लव स्टोरी, देखें वीडियो

जब दोनों ने शादी का सोचा, तो सारा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। वजह यह थी कि रंजीत 10वीं फेल था और पेशे से एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। परिवार को यह रिश्ता स्वीकार करना मुश्किल था, और यही वजह थी कि उनका वीजा कई बार रिजेक्ट हुआ। फिर भी, रंजीत और सारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे एक-दूसरे के साथ रहेंगे।