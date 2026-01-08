8 जनवरी 2026,

जयपुर

Unique Love Story: फ्रांस की युवती को 10वीं फेल जयपुर के ऑटो ड्राइवर से हो गया था प्यार, अनोखी है ये लव स्टोरी, देखें वीडियो

Jaipur Auto Driver Viral Love Story: जयपुर के एक साधारण ऑटो ड्राइवर रंजीत सिंह और फ्रांस की युवती सारा की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 08, 2026

Jaipur-Auto-Driver-Love-Story

फोटो: सोशल मीडिया

Inspiring Love Story Of Ranjit & Sara: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक अनोखी लव स्टोरी यूज़र्स को खूब पसंद आ रही है। दरअसल जयपुर के एक साधारण ऑटो ड्राइवर रंजीत सिंह की जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात एक विदेशी सैलानी सारा से हुई। 2012 में जब सारा राजस्थान घूमने आईं तो रंजीत ने उन्हें जयपुर घुमाया और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई।

ऐसे हुई प्यार की शुरुआत

सारा राजस्थान घूमने आईं थीं, और रंजीत ने उन्हें जयपुर की सैर करवाई। यही वो पल था, जब दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों की बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगीं, और सारा ने रंजीत के साथ अपना दिल जोड़ लिया।

सारा के परिवार ने किया रिश्ते का विरोध

जब दोनों ने शादी का सोचा, तो सारा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। वजह यह थी कि रंजीत 10वीं फेल था और पेशे से एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। परिवार को यह रिश्ता स्वीकार करना मुश्किल था, और यही वजह थी कि उनका वीजा कई बार रिजेक्ट हुआ। फिर भी, रंजीत और सारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे एक-दूसरे के साथ रहेंगे।

रिजेक्ट हो गया था वीजा

वीजा की प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी। बार-बार रिजेक्ट होने के बावजूद रंजीत ने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसे बार-बार लगता था कि शायद उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सारा का साथ और उनकी उम्मीदें उसे आगे बढ़ाती रहीं। और आखिरकार, उनके प्रयास रंग लाए और रंजीत को फ्रांस जाने का वीजा मिल ही गया।

अब 2 बच्चों के साथ गुजार रहे जीवन

2012 से 2026 तक रंजीत और सारा एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनके दो प्यारे बच्चे हैं और वे उनके साथ में दिवाली, क्रिसमस जैसे सभी त्योहार मनाते हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Unique Love Story: फ्रांस की युवती को 10वीं फेल जयपुर के ऑटो ड्राइवर से हो गया था प्यार, अनोखी है ये लव स्टोरी, देखें वीडियो

