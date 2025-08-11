Rajasthan: मां मरी तो डेढ महीने के बच्चे को पालना गृह छोड़ा, ममता जागी तो वापस लेने पहुंचा पिता

सुरजीत ने बताया कि बेटे के जन्म के बाद उसकी पत्नी घर में बने स्नानघर में अपना सिर धोने का कहकर गई थी। लेकिन वापिस नहीं आई तो देखने पर वह स्नानघर में मृत पड़ी थी। ऐसे में वह डेढ महीने तक मासूम के पालन— पोषण के लिए इधर उधर घूमता रहा , लेकिन किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। फिर किसी के कहने पर शनिवार शाम को 6 बजे अस्पताल आकर उसने रात करीब 12 बजे मासूम को पालना गृह में छोड़ दिया।