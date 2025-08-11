PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान के झुंझुनूं से आज दबेगा बटन, देशभर के किसानों के खाते में पहुंचेगी बीमा क्लेम की राशि

दाधीच ने कहा कि भजन लाल सरकार की नीतियों की बदौलत आज राजस्थान का किसान खुशहाल व समृद्ध हो रहा है। झुंझुनूं जिला सौभाग्यशाली है कि फसल बीमा योजना की मुआवज़ा राशि यहां से वितरित की जा रही है। विधायक राजेन्द्र भांबू ने सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की सभा के लिए आने का निमंत्रण देते हुए जिम्मेदारिया सौंपी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसान, मजदूर, महिला पिछड़े वर्गों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है । इस अवसर पर विश्वंभर पूनिया, सरजीत चौधरी, नगर मण्डल अध्यक्ष कमल कान्त शर्मा, पूर्व सभापति खालिद हुसैन, मंजू चौहान व अन्य मौजूद रहे। वहीं जिला कलक्टर अरुण गर्ग, एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय, एडीएम अजय आर्य, डिप्टी वीरेन्द्र शर्मा व अन्य ने तैयारियों का जायजा लिया।