झुंझुनू

PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान के झुंझुनूं से आज दबेगा बटन, देशभर के किसानों के खाते में पहुंचेगी बीमा क्लेम की राशि

PM Fasal Bima ka paisa: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर करीब बारह बजकर 45 मिनट पर झुंझुनूं आएंगे।

झुंझुनू

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

Bhajanlal-Sharma-Union-Minister-Shivraj-Singh-Chouhan
Play video
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पत्रिका फाइल फोटो

झुंझुनूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर करीब बारह बजकर 45 मिनट पर झुंझुनूं आएंगे। वे हवाई पट्टी पर किसानों की सभा को सम्बोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2024-25 तथा खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक का भी वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री चौहान झुंझुनूं से जैसे ही बटन दबाएंगे राज्य में लगभग 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे इतने रुपए; कल झुंझुनूं से केंद्रीय कृषि मंत्री और CM डालेंगे राशि
जयपुर
cm bhajanlal and shovraj singh

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत राज्य सरकार के कार्यकाल में (जुलाई 2025 तक) कुल 148 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3 हजार 912.53 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। समारोह में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी व अन्य भी आएंगे।

तैयारियों का लिया जायजा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा की पूर्व तैयारियों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक विधायक राजेन्द्र भांबू की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही कहा कि अमरीका अपना बीफ युक्त डेयरी प्रोजेक्ट भारत में निर्यात करना चाहता है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध करते हुए स्पष्ट मना कर दिया। जिसके चलते अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दबाव में लाने के लिए अत्यधिक टैरिफ लगाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने 150 करोड़ भारतियों की शक्ति के दम पर अमरीका को मुंह तोड़ जवाब दिया है।

दाधीच ने कहा कि भजन लाल सरकार की नीतियों की बदौलत आज राजस्थान का किसान खुशहाल व समृद्ध हो रहा है। झुंझुनूं जिला सौभाग्यशाली है कि फसल बीमा योजना की मुआवज़ा राशि यहां से वितरित की जा रही है। विधायक राजेन्द्र भांबू ने सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की सभा के लिए आने का निमंत्रण देते हुए जिम्मेदारिया सौंपी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसान, मजदूर, महिला पिछड़े वर्गों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है । इस अवसर पर विश्वंभर पूनिया, सरजीत चौधरी, नगर मण्डल अध्यक्ष कमल कान्त शर्मा, पूर्व सभापति खालिद हुसैन, मंजू चौहान व अन्य मौजूद रहे। वहीं जिला कलक्टर अरुण गर्ग, एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय, एडीएम अजय आर्य, डिप्टी वीरेन्द्र शर्मा व अन्य ने तैयारियों का जायजा लिया।

Rajasthan: राजस्थान में कैसे होंगे दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव? जानें आखिर क्यों खड़े हो रहे सवाल
जयपुर
Rajasthan-Panchayat-Election

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शिवराज सिंह चौहान

शिवराज चौहान

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

11 Aug 2025 10:59 am

11 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान के झुंझुनूं से आज दबेगा बटन, देशभर के किसानों के खाते में पहुंचेगी बीमा क्लेम की राशि

