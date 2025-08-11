Rajasthan: राजस्थान में कैसे होंगे दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव? जानें आखिर क्यों खड़े हो रहे सवाल

पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों के निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए दो साल से अधिक समय बीत चुका। इसके बाद महाधिवक्ता ने भी पिछले साल इस कार्य के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने की राय सरकार को दे दी। सरकार ने इस साल मई में आयोग का गठन किया और उसके आदेश का दो सप्ताह से अधिक समय तक अध्यक्ष-सदस्यों को खुद को भी पता नहीं चला। आयोग ने अध्यक्ष व सदस्यों का दर्जा व मानदेय तय करने के लिए अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं हो पाया।