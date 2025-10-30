Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: छुट्टी के बाद मासूम बच्ची को क्लासरूम में बंद कर घर चले गए सरकारी मास्टर, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

चूरू जिले से सरकारी शिक्षकों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां विद्यालय में ही मासूम बालिका को क्लासरूम में बंद कर शिक्षक घर चले गए। छुट्टी के बाद बालिका जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए।

Oct 30, 2025

चूरू। सादुलपुर क्षेत्र के गांव न्यांगल छोटी में सरकारी स्कूल की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली पांच वर्षीय बच्ची छुट्टी के बाद क्लासरूम में ही बंद रह गई, जबकि शिक्षक स्कूल बंद कर घर चले गए।

जानकारी के अनुसार, न्यांगल छोटी गांव निवासी प्रवीण कुमार की पांच वर्षीय बेटी कॉफी तीन दिन पहले ही प्रथम कक्षा में दाखिल हुई थी। रोज की तरह सोमवार को भी वह स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी। जब बच्ची काफी देर तक नहीं पहुंची तो परिजन और पड़ोसी चिंतित हो उठे। पूरे गांव में तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

स्कूल से बच्ची के रोने की आई आवाज

शाम करीब साढ़े पांच बजे ग्रामीण और अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो भीतर से रोने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण योगेश कुमार ने बताया कि आवाज सुनकर सब लोग सतर्क हो गए। खिड़की से झांककर देखा तो छोटी बच्ची क्लासरूम में अकेली बंद थी। तत्काल शिक्षक बलजीत को सूचना दी गई। इस बीच ग्रामीणों ने खिड़की की जाली तोड़कर बच्ची को पानी पिलाया और ताला तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला।

ग्रामीणों में नाराजगी

घटना का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया, जिसमें बच्ची क्लास में रोती नजर आई। बाद में शिक्षक बलजीत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना शिक्षकों की गंभीर लापरवाही का उदाहरण है, क्योंकि छुट्टी के बाद किसी ने यह तक नहीं देखा कि सभी बच्चे निकल चुके हैं या नहीं। घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश है।

30 Oct 2025 09:50 pm

Published on:

30 Oct 2025 09:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: छुट्टी के बाद मासूम बच्ची को क्लासरूम में बंद कर घर चले गए सरकारी मास्टर, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

