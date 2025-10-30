Rajasthan: छुट्टी के बाद मासूम बच्ची को क्लासरूम में बंद कर घर चले गए सरकारी मास्टर, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

शाम करीब साढ़े पांच बजे ग्रामीण और अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो भीतर से रोने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण योगेश कुमार ने बताया कि आवाज सुनकर सब लोग सतर्क हो गए। खिड़की से झांककर देखा तो छोटी बच्ची क्लासरूम में अकेली बंद थी। तत्काल शिक्षक बलजीत को सूचना दी गई। इस बीच ग्रामीणों ने खिड़की की जाली तोड़कर बच्ची को पानी पिलाया और ताला तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला।